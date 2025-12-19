Nawrocki acusa de falta de gratitud a Ucrania mientras Zelenski busca relanzar relación

En una rueda de prensa tras la quinta visita oficial de Zelenski a Polonia, Nawrocki, que ha manifestado repetidamente su negativa a que Ucrania se integre en la Unión Europea o la OTAN a corto plazo, transmitió el malestar que según él existe en la sociedad polaca por la falta de aprecio al apoyo prestado.

"Los polacos tienen la impresión de que nuestro esfuerzo o la ayuda en todos los frentes a Ucrania no han sido recibidos con el debido agradecimiento y comprensión", trasladó el presidente polaco.

Nawrocki, que asumió el cargo este verano, subrayó que desde 2022 su país ha destinado "el 4,91 % de su PIB (producto interior bruto)" al apoyo humanitario y militar de su vecino.

Respecto a la salida negociada de la guerra, el presidente polaco situó a los Estados Unidos en el centro de la solución y afirmó que el dirigente de ese país, Donald Trump, "es el único líder en el mundo que está dispuesto a obligar a Vladimir Putin a firmar un acuerdo de paz".

Para Nawrocki, la participación de Trump constituye por sí misma una "garantía" para asegurar la preservación de la integridad territorial de Ucrania y la seguridad regional.

Por el contrario, Zelenski calificó la reunión como "muy positiva", manifestó su deseo de superar las tensiones que han socavado las relaciones bilaterales en los últimos años y abogó por escribir "una nueva página, aún más importante, en nuestras relaciones".

El presidente ucraniano anunció su disposición a permitir que se reanuden las exhumaciones de civiles polacos masacrados por nacionalistas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial en la actual región de Volinia, donde Polonia quiere emprender 26 excavaciones para recuperar restos mortales de víctimas polacas.

"Durante siglos hemos vivido como vecinos, pero también hay páginas trágicas en nuestra historia. Respetamos vuestra memoria de lo que ocurrió y contamos con vuestro respeto a nuestra memoria", dijo Zelenski.

Finalmente, ambos líderes destacaron los avances que se han producido en la cooperación bilateral.

Así, Zelenski ofreció a Polonia asesoría militar en "protección contra drones" y reafirmó que "nos alegrará ver a empresas polacas en la reconstrucción de nuestro país".

Por su parte, Nawrocki enfatizó que Polonia aspira a convertirse en un "centro energético" regional, gracias en parte al comercio con Ucrania, y destacó que "el 15 % de la energía que llega a Ucrania ya fluye por la terminal polaca de Świnoujście" (norte).