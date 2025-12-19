Noboa designa a excandidata presidencial como embajadora de Ecuador en Bélgica

González, quien fue candidata presidencial por el Partido Sociedad Patriótica en las elecciones de este año, en las que Noboa logró la reelección hasta 2029, cobró relevancia nacional al ser postulante a la Vicepresidencia junto a Villavicencio en las elecciones extraordinarias de agosto de 2023.

Tras el asesinato de Villavicencio, el 9 de agosto de ese año, González acompañó a Christian Zurita como binomio presidencial, y en el siguiente proceso se presentó como candidata a la Presidencia con Galo Moncayo como compañero de fórmula.

La campaña de la activista ambiental se centró en temas de seguridad, sostenibilidad y lucha contra la corrupción.

"Asumo este reto con el compromiso de afianzar nuestros vínculos, trabajar por nuestros ciudadanos y fortalecer la lucha internacional contra la corrupción y el crimen organizado", escribió en su cuenta de la red social X González, quien encabezará la legación diplomática en el país donde vive el expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), a quien ha cuestionado en varias ocasiones.

