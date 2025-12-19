OMS: cuatro de cada cinco muertes por ataques a la salud en 2025 se dieron en Sudán

Según los datos verificados por la OMS, este año hubo 65 ataques a instalaciones y personal sanitario en Sudán, que se cobraron la vida de 1.620 personas e hirieron a otras 276.

Desde el comienzo del conflicto sudanés en abril de 2023, un total de 1.858 personas murieron y otras 490 resultaron heridas por ataques de este tipo, subrayó la organización.

"Los ataques a la salud en Sudán se están volviendo cada vez más mortíferos, debilitando aún más el acceso a la atención médica cuando más se necesita", lamentó en el comunicado el responsable de la misión de la OMS en Sudán, Shible Sahbani.

El último ataque ocurrió hace solo cinco días, en un hospital de la región sudanesa de Kordofán del Sur donde murieron nueve sanitarios y 17 acabaron heridos, recordó la OMS.

También en Kordofán del Sur otro ataque a un hospital y a una guardería a comienzos de este mes mató a 114 personas, incluidos 60 niños, e hirió a 35, subrayó.

Por otro lado, la organización denunció la detención de al menos 70 profesionales de la salud en Darfur del Sur en los últimos meses y el secuestro de seis sanitarios en Al Fasher y alrededores en noviembre.

En esta ciudad, la OMS denunció "múltiples ataques" a instalaciones de la salud en octubre y, en concreto, a un hospital de maternidad donde murieron más de 460 personas, entre los que había pacientes y familiares.

La OMS pidió un cese inmediato de los ataques a civiles, trabajadores de la salud, instalaciones sanitarias y operaciones humanitarias en Sudán y urgió a las partes a asegurar el acceso humanitario rápido, seguro y sin impedimentos, acorde al derecho internacional humanitario.