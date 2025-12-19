ONU amplía misión de paz en el este de la RD del Congo en medio de ofensiva del M23

Los quince países del Consejo votaron por continuar la misión después de que el grupo M23 se comprometiera con Estados Unidos a retirarse de Uvira, que había tomado la pasada semana en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Sin embargo, los combates continúan al sur de Uvira, en el este de la RDC, según informó hoy viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), pese a que los rebeldes se habían retirado de la ciudad.

En las últimas 24 horas, la ACNUR recibió en Burundi personas que huían de Fizi y Baraca, ciudades al sur de Uvira, que les confirmaron que el conflicto sigue presente en esas zonas. Buena parte de la frontera natural entre RDC y Burundi está en aguas del lago Tanganica.

El representante de Francia, encargado de redactar la resolución, Jerome Bonnafont, afirmó hoy que las negociaciones para renovar la misión se han dado en condiciones "poco habituales" porque el M23, grupo rebelde que cuenta con apoyo ruandés, "sigue su ofensiva".

Según el representante francés, se trata de poner en práctica los esfuerzos de paz, la medición regional y la de EE. UU. y Qatar.

"Habrá una verificación del alto el fuego secuencial. La misión autoriza a apoyar la aplicación del alto el fuego permanente acordado en Doha", dijo Bonnafont, que apeló a un "espíritu de responsabilidad", al tiempo que calificó de "inaceptables" las "restricciones a la movilidad de la MONUSCO".

"Francia pide a las partes que cumplan con los compromisos para lograr una paz sostenible", dijo, si bien pidió "resultados concretos dada la urgencia de la situación".

Por su parte, la representante estadounidense afirmó que el M23 ha vuelto a "sabotear" el acuerdo de paz con "el apoyo de las fuerzas ruandesas".

"El M23 debe retirarse al menos 75 kilómetros de Uvira", señaló, y agregó que la misión tiene que dar seguimiento al alto el fuego.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la MONUSCO.

Mientras, el representante de China aseguró que se debe "garantizar la transparencia" de la misión y pidió al M23 que cese sus acciones.

El inicio de la retirada se produjo después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtiera el pasado sábado de que las "acciones de Ruanda" en el este de la RDC constituyen "una clara violación de los Acuerdos de Washington" y dijera que Estados Unidos "tomará medidas para garantizar que se cumplan las promesas hechas al presidente" estadounidense, Donald Trump.

Durante las últimas dos décadas, unos 16.300 uniformados desplegados por las fuerzas de la ONU han protegido a los civiles realizando operaciones y patrullas regulares, apoyando diálogos comunitarios e iniciativas de participación en el este de la RDC.

La población acusa a la Monusco de no hacer lo suficiente, y en las protestas desatadas en junio de 2022 manifestantes llegaron a asaltar y saquear las instalaciones de la ONU en varias localidades, lo que dejó al menos 33 muertos, incluidos civiles y cuatro cascos azules, según cifras oficiales.