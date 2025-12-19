Otros 109 exprisioneros políticos bielorrusos liberados llegan a Polonia y Lituania

El Cuartel de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra, un organismo ucraniano, informó de que esta "operación humanitaria" fue posible con su propio apoyo logístico y en coordinación con los aliados internacionales de Kiev.
"Entre aquellos que se hallan finalmente libres hay representantes prominentes de la oposición bielorrusa, periodistas y figuras públicas que han sido reprimidos durante largo tiempo", señaló el organismo en sus redes sociales.
"En Varsovia fueron recibidos por familiares, voluntarios, periodistas y diplomáticos. Algunos de los antiguos prisioneros decidieron quedarse en Polonia, mientras que otros decidieron proseguir con su viaje en dirección a Lituania", agregó la nota, en referencia al país que acoge al autoproclamado Gobierno bielorruso en el exilio.
Finalmente, el Cuartel de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra agradeció a EE. UU. y a los Estados europeos implicados su "apoyo, solidaridad y asistencia".
El pasado 13 de diciembre, tras una reunión entre Lukashenko y el enviado especial de EE. UU. para Bielorrusia, John Cole, fueron indultadas 123 personas, de las que nueve fueron transportadas a Lituania, mientras que 114 viajaron a Ucrania.
Entre estos últimos se hallaban cinco ucranianos que estaban en prisión en Bielorrusia acusados de espionaje, además de figuras políticas como los líderes opositores María Kolésnikova y Víctor Babariko y la periodista Marina Zolótova, mientras que el fundador de la organización de derechos humanos Viasna y premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, viajó a Vilna.
Poco después, el Gobierno alemán se ofreció a acoger a Kolésnikova y Babariko, que han anunciado una primera comparecencia pública en Berlín el próximo martes 23 de diciembre, donde ofrecerán una rueda de prensa.