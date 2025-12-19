Otros 109 exprisioneros políticos bielorrusos liberados llegan a Polonia y Lituania

El Cuartel de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra, un organismo ucraniano, informó de que esta "operación humanitaria" fue posible con su propio apoyo logístico y en coordinación con los aliados internacionales de Kiev.

"Entre aquellos que se hallan finalmente libres hay representantes prominentes de la oposición bielorrusa, periodistas y figuras públicas que han sido reprimidos durante largo tiempo", señaló el organismo en sus redes sociales.

"En Varsovia fueron recibidos por familiares, voluntarios, periodistas y diplomáticos. Algunos de los antiguos prisioneros decidieron quedarse en Polonia, mientras que otros decidieron proseguir con su viaje en dirección a Lituania", agregó la nota, en referencia al país que acoge al autoproclamado Gobierno bielorruso en el exilio.

Finalmente, el Cuartel de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra agradeció a EE. UU. y a los Estados europeos implicados su "apoyo, solidaridad y asistencia".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado 13 de diciembre, tras una reunión entre Lukashenko y el enviado especial de EE. UU. para Bielorrusia, John Cole, fueron indultadas 123 personas, de las que nueve fueron transportadas a Lituania, mientras que 114 viajaron a Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre estos últimos se hallaban cinco ucranianos que estaban en prisión en Bielorrusia acusados de espionaje, además de figuras políticas como los líderes opositores María Kolésnikova y Víctor Babariko y la periodista Marina Zolótova, mientras que el fundador de la organización de derechos humanos Viasna y premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, viajó a Vilna.

Poco después, el Gobierno alemán se ofreció a acoger a Kolésnikova y Babariko, que han anunciado una primera comparecencia pública en Berlín el próximo martes 23 de diciembre, donde ofrecerán una rueda de prensa.