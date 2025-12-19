Paraguay confirma 6 casos del subtipo K de influenza A H3N2 entre grupo que viajó a Brasil

"Identificamos un brote en personas que viajaron al exterior. Estas personas dieron positivo al retorno de su viaje", indicó a EFE la titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, Andrea Ojeda.

Los contagiados residen en el Área Metropolitana de Asunción, integrada por la capital y ciudades vecinas del departamento Central.

De diez de los viajeros sometidos a pruebas, "seis dieron positivo" a la variante K, agregó la funcionaria.

En ese sentido, informó que emitieron una alerta epidemiológica para "reforzar" el sistema de vigilancia sanitaria y las medidas de prevención para la población, al advertir que el "riesgo de expansión es relativamente alto", ya que "cualquier influenza se transmite de persona a persona".

Ojeda señaló que en el país circula la variante K, que, aseguró, "no es más grave".

En un comunicado, el despacho de Salud indicó que los casos detectados representan "un riesgo de transmisión fuera del periodo estacional para virus respiratorios" en el país, que coincide con la época de invierno y no durante el verano en el Cono Sur.

La variante K ha sido detectada en Perú, México, Costa Rica, Brasil y Chile, según la cartera de salud.

Las autoridades paraguayas recomendaron, entre otras, el uso de tapabocas si las personas presentan síntomas respiratorios y el lavado frecuente de manos.

El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como 'supergripa', es una variante que ha circulado recientemente en Europa y EE.UU., que se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad.