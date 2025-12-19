Paraguay declara cerrado el brote de sarampión tras doce semanas sin detectar nuevos casos

A través de un comunicado, la cartera de Estado apuntó que "ninguno de los afectados por sarampión requirió cuidados intensivos" y que el rango etario de los pacientes se ubicó entre los tres meses y los 54 años.

En el mismo texto, el despacho de Salud aseguró que aplicó más de 150.000 dosis de vacunas contra la enfermedad entre enero pasado y diciembre, la mayoría de ellas en las zonas del país que reportaron más casos, como los departamentos de San Pedro (norte) y Central, con 28.443 y 93.318 inmunizaciones, respectivamente.

También se administraron 34.430 dosis en Asunción, la capital de Paraguay.

"Acceder a la vacunación y completar el esquema es esencial para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad viral. La vacuna contra el sarampión es segura y gratuita, protege y previene contagios", agregó el Ministerio de Salud.

El sarampión, señaló el ente en su comunicado, es una enfermedad altamente contagiosa que "puede ser grave y mortal".

Suele presentarse con fiebre alta y erupciones en todo el cuerpo, por cuanto el MSPBS pidió a los paraguayos usar mascarillas y buscar atención médica de inmediato si llegaran a reconocer estos síntomas.

En su página web, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que la enfermedad se transmite por vía respiratoria, a través de "gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas" y que no tiene un tratamiento específico.

La mayoría de los infectados se recuperan antes de cumplirse las tres semanas de haber presentado los primeros síntomas, pero en pacientes desnutridos o inmunodeprimidos la enfermedad puede causar ceguera o encefalitis, recordó la OPS.