Perú proyecta una inflación de 2 % en 2026 y 2027, dentro del rango meta del banco central

En una rueda de prensa, el titular del banco emisor agregó que la proyección para 2025 es de 1,5 % de inflación, después de haber reportado una inflación anualizada de 1,4 % hasta noviembre.

Esta proyección considera la disipación de los choques de oferta, una actividad económica alrededor de su nivel potencial y expectativas de inflación que continúan descendiendo hacia el valor central del rango meta, precisó el BCRP en su informe.

El rango meta de inflación del Banco Central de Reserva del Perú es entre 1 % y 3 %, con un valor central de 2 %, el cual busca mantener la estabilidad de precios para el crecimiento económico sostenible.

En tal sentido, la entidad emisora detalló que la inflación de Perú se ha mantenido consistentemente dentro del rango meta desde abril de 2024, a raíz de lo cual la inflación sin alimentos y energía se ubicó en 1,8 por ciento en noviembre último, cerca del centro de rango meta.

El banco también destacó que Perú registra la tasa de inflación más baja de la región, e incluso inferior a la de algunas economías desarrolladas debido a que desde el año pasado la inflación se ubica en el rango meta (similar en nivel a la de países desarrollados).

Por su parte, las expectativas de inflación a 12 meses se han mantenido dentro de dicho rango desde diciembre de 2023 y continúan convergiendo hacia el centro de este margen.

En su presentación, Velarde también informó que ha mejorado la previsión de crecimiento del PIB del país en 2025 de un 3,2 % a un 3,3 % debido a la evolución favorable observada en la inversión privada y el consumo.

"Se revisa al alza el crecimiento del PBI de 2025, de 3,2 a 3,3 %, consistente con los resultados observados en el tercer trimestre de 2025 y los indicadores adelantados. Para 2026, la proyección también se ajusta al alza de 2,9 a 3 %, tasa que se prevé se mantenga en 2027", indicó el reporte del BCRP.

Además, el banco central proyecta que la inversión privada crezca 9,5 % en 2025, dada la evolución observada de la inversión no residencial, y para 2026 y 2027 se proyecta un crecimiento de 5 %, acumulando 3 años consecutivos de crecimiento de la inversión privada por encima del producto.