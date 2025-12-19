Portugal invitará a IAG, Air France y Lufthansa a enviar propuestas no vinculantes por TAP

"El Consejo de Ministros decidió ordenar a Parpública (gestora de TAP) dirigir invitaciones a los tres mayores consorcios que se presentan a esta privatización, que, curiosamente o no, son los mayores operadores de la industria en Europa", dijo en una rueda de prensa el ministro de de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz.

Pinto Luz ofreció detalles sobre la segunda fase del proceso lanzado en julio por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) para vender hasta el 49,9 % de la aerolínea nacional portuguesa, con hasta el 44,9 % del capital abierto a inversores y hasta el 5 % a los empleados.

Tras la conclusión de la primera etapa del proceso con el envío de las manifestaciones de interés y su evaluación se abre la segunda fase y a partir del 2 de enero Parpública mandará las invitaciones a los interesados para que puedan presentar sus propuestas no vinculantes, precisó a EFE una fuente del Ministerio de Infraestructuras y Vivienda.

Pinto Luz subrayó en su comparecencia que habrá un plazo de 90 días para el envío de las propuestas no vinculantes, que, según el cuaderno de encargos del Ejecutivo, comienza a contar a partir de la recepción de la invitación. "Por lo que creemos que en el primer trimestre de 2026 ya tendremos propuestas no vinculantes", detalló el responsable luso.

Esta semana Parpública, la sociedad gestora de participaciones sociales del Estado de Portugal y que administra TAP, confirmó la entrega al Ejecutivo luso del informe sobre las manifestaciones de interés presentadas por IAG, Air France-KLM y Lufthansa.

Finalizada esta primera fase para mostrar interés por el proceso de reprivatización, la segunda etapa se abrirá con la presentación de los propuestas no vinculantes de los interesados.

Esas proposiciones deben incluir contenido financiero como el precio en euros por acción y otros datos de valoración de aerolínea, así como técnicos, con un plan industrial y estratégico que debe incluir aspectos como si se mantendrán las rutas que actualmente opera la compañía, detalló Pinto Luz.

Una vez acabe el plazo para enviar las propuestas, el Gobierno las evaluará teniendo en cuenta diferentes aspectos, agregó el ministro, como "el grado de experiencia técnica que presenta cada uno de los consorcios, las garantías de sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, el plan industrial, la salvaguarda de las conexiones, el mantenimiento de la marca, la sede en Portugal", entre otros.

La tercera fase será la presentación de ofertas vinculantes. Acto seguido el Gobierno tendrá que tomar una decisión, aunque puede optar por entablar negociaciones con los inversores en la tercera parte del proceso para introducir mejoras en las propuestas.

TAP es 100 % propiedad del Estado portugués después de que este aumentara su posición para salvarla en 2021 por los daños sufridos durante la pandemia.

Actualmente TAP se encuentra en un proceso de reestructuración. Según sus resultados en los nueve primeros meses de 2025 dados a conocer en noviembre, la aerolínea ganó hasta septiembre 55,2 millones de euros, el 35,2 % menos interanual, por pérdidas debidas al tipo de cambio.