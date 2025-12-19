Putin, dispuesto a garantizar la seguridad si Zelenski convoca elecciones en Ucrania

"Estamos dispuestos a pensar en cómo garantizar la seguridad en caso de elecciones en Ucrania. Aunque sea, cesar, abstenerse de realizar ataques en la retaguardia el día de las elecciones", dijo al responder en directo a las preguntas de la prensa y la ciudadanía.

Recordó que Rusia sí celebró durante los últimos cuatro años elecciones presidenciales, regionales y municipales, en las que votó la población ucraniana de las zonas ocupadas que recibió pasaporte ruso.

"¿Quién garantizó la seguridad? Al contrario, ellos (los ucranianos) intentaron minarla para socavar la estabilidad interna y atacaron directamente los colegios electorales. Nunca olvidaré cuándo surgió esa amenaza", dijo.

Putin subrayó que, a día de hoy, las autoridades ucranianas "podrían, si quisieran, hacer lo mismo".

"Estoy de acuerdo con que las autoridades en Ucrania deben ser de una vez por todas legítimas y sin celebrar elecciones, esto es imposible", dijo.

Además, Putin recordó que en territorio ruso viven "millones de ciudadanos de Ucrania, según diferentes cálculos, entre cinco y diez millones, que tienen derecho a voto".

"Si hay elecciones, entonces tenemos derecho a exigir a los que las organizarán (...) que se conceda el derecho a los ucranianos que viven ahora en Rusia votar en territorio de la Federación Rusa", apuntó.

Al mismo tiempo, consideró "una elección errónea" si Zelenski se propone "utilizar los comicios exclusivamente para detener el avance imparable de las tropas rusas".

Ante la insistencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que Kiev aprovecha la guerra para aplazar las elecciones, Zelenski se mostró dispuesto a convocarlas si Occidente garantiza la seguridad.