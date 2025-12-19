Putin niega rechazar el plan de Trump y asegura que la pelota está en el campo de Ucrania

"Eso es absolutamente incorrecto y no tiene ningún fundamento (...) La pelota se encuentra totalmente en el lado de nuestros adversarios occidentales, principalmente del jefe del régimen de Kiev y de sus patrocinadores europeos", dijo Putin al intervenir en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía.

Recordó que en la cumbre de agosto pasado en Alaska "prácticamente aceptamos las propuestas del presidente Trump" después de que los emisarios de la Casa Blanca le pidieran hacer "ciertas concesiones".

"Trump realiza importantes esfuerzos para poner fin al conflicto. Como dije en el pasado, él lo hace, bajo mi punto de vista, de manera absolutamente sincera", señaló.

Putin subrayó esta semana que en caso de que las negociaciones diplomáticas fracasen, Rusia recuperará sus "territorios históricos" en Ucrania "por la vía militar".

Moscú ha rechazado la posibilidad del despliegue en el país vecino de tropas de países miembros de la OTAN como garantía de seguridad para Ucrania tras el fin de la guerra.

El Kremlin confirmó que el fin de semana una delegación rusa mantendrá consultas con representantes de la Casa Blanca para abordar el resultado de sus negociaciones en Berlín con ucranianos y europeos.