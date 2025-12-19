Putin sobre los activos congelados: "En algún momento tendrán que devolver lo robado"

"Robo no es la palabra exacta (...) Lo que intentan hacer con nosotros es abiertamente un atraco", dijo al comienzo de su intervención en directo por televisión ante la prensa y la ciudadanía.

Subrayó que "independientemente de lo que roben y cómo lo hagan, en algún tendrán que devolverlo".

Putin consideró "que esto no sólo es un revés para la imagen" de la Unión Europea (UE), sino una "pérdida de confianza en la Eurozona", ya que son "muchos los países, no sólo Rusia", que guardan en ese territorio sus "reservas de oro".

"Principalmente, por supuesto, son los países productores de petróleo. Y ellos ven lo que está ocurriendo, ya lo están observando, y empiezan a tener sospechas, dudas e inquietudes", señaló.

Además, resaltó que emitir créditos "avalados por nuestros activos", como acordó anoche Bruselas, tendrá consecuencias para "el presupuesto de cada país", ya que incrementará "la deuda presupuestaria".

Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron este viernes financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 después de no lograr un acuerdo sobre el empleo de los activos rusos congelados.

"Al mismo tiempo, encargamos a la Comisión Europea que siga trabajando en el préstamo de reparación basado en los activos inmovilizados rusos", agregó Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo.

Tanto el canciller alemán, Friedrich Merz, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habían privilegiado la opción de utilizar los activos rusos, pero tras intensas negociaciones esta vía no recibió el apoyo necesario de los Estados miembros.

Principalmente se había mostrado reticente Bélgica, sede de Euroclear, el depositario de valores que alberga la mayor parte de esos activos inmovilizados en Europa, por un valor de hasta 185.000 millones de euros.

Merz explicó en cualquier caso que los activos rusos congelados permanecerán bloqueados hasta que Rusia haya pagado reparaciones a Ucrania por la invasión.

"Ucrania solo tendrá que devolver el préstamo después de que Rusia haya pagado las reparaciones. Y lo dejamos muy claro: si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos, de conformidad con el Derecho internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo", agregó.