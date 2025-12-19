Ramón Jáuregui: "Si no firmamos con Mercosur, pérdida de credibilidad será irrecuperable"

En una entrevista con EFE, horas después de que los líderes europeos decidieran en Bruselas posponer una semanas la firma del acuerdo de asociación con el bloque sudamericano, Jáuregui ha criticado este aplazamiento de última hora tras un cuarto de siglo de negociaciones.

"A mí me parece una decisión lamentable y penosa, porque Europa está necesitada de mostrarse ante el mundo como un agente que opera, que actúa, que tiene firmeza, que tiene decisión. Y en este contexto geopolítico que nos ha marcado (el presidente de EE.UU., Donald) Trump con sus aranceles, en este marco de guerras comerciales y tecnológicas, Europa tiene que dar una muestra de su firmeza en su creencia con estos pactos", considera.

"Y digo más -añade-, si no firmamos Mercosur, no sé cuándo, el mes que viene, y no firmamos con India, Europa va a sufrir una pérdida de credibilidad internacional como entidad negociadora irrecuperable. Va a hacer un daño brutal a lo que es la fuerza de la Unión Europea en el mundo".

En su opinión, no tiene fundamento la contraposición que algunos críticos establecen entre el libre comercio y la agricultura o el campo europeos.

"El campo europeo no va a salir tan perjudicado como se dice", explica. "Realmente, las previsiones de importación de carne, de vaca o de aves, es una cuota que está limitada y que no va a perjudicar objetivamente a las granjas europeas. Si hay algún perjuicio, este va a ser compensado y, en todo caso, hay unas salvaguardas para asegurar que, si ese libre comercio empezara a producir efectos importantes en el agro europeo, se para", detalla.

Lo que la Comisión Europea ha planteado, recuerda, "es una especie de reglamento, una ley europea de entrada en vigor inmediata, que establece toda una serie de compensaciones y de salvaguardas para evitar que el agro europeo pueda ser perjudicado".

Además, "cuando se dice: ‘es que van a exportar de esos países productos agrícolas que se producen en condiciones fitosanitarias más débiles o más atenuadas que las que se exigen en Europa’, eso no es verdad. No se va a importar ningún producto agrícola que esté producido en condiciones menores que las que Europa tiene establecidas para el agro europeo", asegura.

Mercosur "es el único espacio de América Latina con el que Europa no tiene un acuerdo comercial regulado de libre comercio. Son 750 millones de personas, cuatro países muy importantes, especialmente Brasil", subraya Jáuregui, quien insiste en que el pacto "establece un marco de relación importantísimo para muchísimos años de Europa con el continente latinoamericano".

Jáuregui, que fue vicepresidente del Gobierno regional vasco, diputado nacional, miembro del Parlamento Europeo y ministro de la Presidencia, preside en la actualidad la Fundación Euroamérica, entidad que nació hace 25 años con el objetivo de favorecer la relación entre Europa y los países latinoamericanos, con un espíritu político transversal (su vicepresidente es el ex eurodiputado del conservador Partido Popular José Ignacio Salafranca).

"Juntos -comenta Jáuregui-, expresamos una manera de hacer que supera partidismos en una política exterior que, en mi opinión, no debe de tener esa connotación partidista, porque sinceramente, España pierde mucho cuando se proyecta al exterior dividida. Por el contrario, cuando vamos unidos somos percibidos como una potencia mucho más amistosa que lo que ocurre desgraciadamente en este momento, que aparecemos demasiado fracturados".

Preguntado sobre si debería superarse también el partidismo en la política interior, responde que lo que hay que superar es el "bloquismo".

"Yo creo que no hay que superar el partidismo, el partidismo forma parte de la democracia, porque los partidos somos los que vertebramos la democracia. Lo que creo que hay que superar es el 'bloquismo'. En mi opinión, en España estamos con una grave situación de bloqueo político, como en dos grandes bloques, y lo que más me preocupa es que se pueda prolongar mucho tiempo".