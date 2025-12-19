Reino Unido impone sanciones a individuos y organizaciones por violencia en Siria

La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, indicó en un comunicado que las medidas están relacionadas con las "presuntas atrocidades" cometidas durante "el apogeo" de la guerra civil siria y los ataques perpetrados el pasado marzo en las regiones costeras de Latakia y Tartous.

El anuncio de hoy señala el papel de cuatro personas y tres organizaciones en esos sucesos, así como el de dos individuos que apoyaron financieramente al régimen del expresidente sirio Bachar al Asad, se señaló en la nota.

"Más de un año después de la liberación del brutal régimen de Asad, el Reino Unido sigue apoyando al pueblo sirio y al Gobierno en la consecución de una transición política inclusiva", explicó Cooper.

La jefa de la diplomacia británica aseguró que las sanciones envían un "mensaje claro a quienes buscan socavar el futuro pacífico y próspero de todos los sirios".

Las sanciones contemplan la congelación de activos y veto a los viajes y permanencia en el Reino Unido, así como inhabilitaciones para desempeñar cargos directivos en compañías británicas o "suficientemente vinculadas" al Reino Unido.

Entre los individuos castigados figuran los militares y líderes milicianos sirios Ghaith Dalla, Miqdad Fatiha, Mohammad al-Jasim y Sayf Boulad.

También se incluyen en la lista por apoyar financieramente al antiguo régimen los empresarios sirios-rusos Mudallal Khoury e Imad Khoury.

Respecto a las organizaciones, Asuntos Exteriores señaló a las milicias 'División Sultán Murad', 'División del Sultán Suleiman Shah' -liderada por Mohammed al-Jasim- y 'División Hamzat' -comandada por Sayf Boulad.