Relatores ONU condenan el desalojo en Badalona y "discurso estigmatizador" de autoridades

"Desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada" y también puede constituir un "trato cruel, inhumano o degradante", señalaron en un comunicado el relator de la ONU para la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, y su homólogo para los migrantes, Gehad Madi.

Este desalojo, ejecutado el 17 de diciembre, vino acompañado de declaraciones de cargos públicos "que describían a todos los que vivían en el B9 como una fuente de inseguridad en la zona y los tildaban de delincuentes o violentos, sin aportar pruebas que lo demostraran", aseguraron los dos expertos de Naciones Unidas.

Instaron por ello a cesar esta retórica, señalando que "los migrantes se enfrentan a múltiples dificultades a la hora de acceder a una vivienda adecuada y las autoridades públicas deben esforzarse por combatir la discriminación, no por alimentarla".

También subrayaron que el suceso se produce en un contexto de "falta de vivienda y condiciones de vida inseguras e inadecuadas", mostrando "fallos estructurales" que requieren "una respuesta urgente basada en los derechos, y desde luego no en más desalojos".

La mayoría de los residentes desalojados proceden de países del África occidental y subsahariana, y entre ellos hay personas pertenecientes a colectivos vulnerables tales como mujeres, personas mayores o con necesidades médicas, señalaron los relatores.

"A pesar de la frecuencia de estas situaciones, el Ayuntamiento de Badalona mantiene una política de no ofrecer alternativas de vivienda a los afectados", lamentaron, y alertaron que muchos de los desalojados no tendrán más remedio que buscar refugio de nuevo en otros asentamientos informales o acampar al aire libre.