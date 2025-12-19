Senador oficialista preside comisión del Congreso de Paraguay durante receso parlamentario

Soroka fue designado durante una sesión convocada por el presidente del Congreso, el senador oficialista Basilio Núñez, para instalar la Comisión, que, según la Constitución debe estar conformada por seis senadores y doce diputados.

También fue elegido el diputado del Partido Colorado Néstor Castellano como el vicepresidente de la mesa directiva.

Por su parte, la diputada Bettina Aguilera y el senador Natalicio Chase, ambos oficialistas, fueron designados secretarios.

Tras su elección, Soroka dijo que buscará la "construcción real de un mecanismo de consenso" en la Comisión Permanente e invitó a sus colegas de la oposición a conformar una mesa de trabajo en la que, aseguró, sus opiniones "serán tomadas en cuenta".

Los legisladores decidieron que la primera reunión de la comisión será el 14 de enero de 2026 y que a partir de esa fecha sesionarán cada 15 días en forma presencial.

El periodo de sesiones de las cámaras de Senadores y de Diputados se extiende del 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio del siguiente, con un receso que se prolonga del 21 de diciembre al 1 de marzo.