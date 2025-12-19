Sunac será la primera promotora china en resolver problemas de deuda nacional y exterior

La compañía anunció esta semana acuerdos para reestructurar unos 9.600 millones de dólares en deuda 'offshore' -junto a la emisión de bonos canjeables para acreedores- y para amortizar un préstamo concedido por Chiyu Banking, lo que le permitirá dejar oficialmente atrás sus problemas de deuda extraterritorial el 23 de diciembre.

Estas operaciones "prestarán apoyo a la restauración de la solvencia de la compañía y a sus negocios a largo plazo", indicó en el comunicado, remitido a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza.

Según un experto citado por el portal de noticias económicas local Yicai, los acuerdos permitirán a la promotora ahorrarse grandes cantidades de intereses anuales y facilitar la sostenibilidad de sus operaciones, pero su viabilidad sigue dependiendo de una recuperación del mercado para regresar a la rentabilidad y reponer el flujo de caja; hasta noviembre, sus ventas cayeron un 25 % interanual.

El pasado mes de enero, Sunac se había convertido en la primera promotora en reestructurar con éxito su deuda 'onshore' tras conseguir el apoyo de los tenedores de una decena de bonos, de los que le quedaban por pagar el equivalente a unos 2.100 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sunac ya había sido pionera entre las promotoras chinas a la hora de lograr, en octubre de 2023, el visto bueno de la Justicia hongkonesa al acuerdo que había alcanzado con acreedores para reestructurar unos 10.200 millones de dólares en deuda extraterritorial ('offshore').

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La agencia de calificación de deuda Standard & Poor's (S&P) llegó a afirmar entonces que Sunac marcaría el camino para la reestructuración de la deuda 'offshore' de otras promotoras chinas en situaciones similares, ya que no solo buscaba prorrogar bonos para ganar tiempo sino que incluía también herramientas como permutas de deuda.

No obstante, sus acciones han caído más de un 42 % en lo que va de año ante el trasfondo de una prolongada crisis inmobiliaria que no solo no parece tocar fondo sino que da señales de agravarse estas últimas semanas.

El caso de Sunac contrasta con otro que acapara titulares estos días, el de China Vanke, que llegó a ser la mayor promotora del país y que, tras sobrevivir gracias a inyecciones de liquidez por parte de su matriz estatal, se arriesga ahora a incurrir por primera vez en impago si no logra apoyos entre sus acreedores antes del próximo lunes para prorrogar el vencimiento de un bono, lo que también ha elevado los temores a un efecto contagio a otras firmas.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciara restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que habían acumulado un alto nivel de deuda, entre las que destacaba Evergrande, con un pasivo de casi 330.000 millones de dólares.

Ante la coyuntura, el Gobierno ha anunciado diversas medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras, priorizando la finalización de los proyectos vendidos sobre plano, preocupación de Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

No obstante, el mercado no está respondiendo: las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, otro 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024.