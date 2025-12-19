Trump acuerda rebajar el precio de algunos medicamentos con otras nueve farmacéuticas

Con el acuerdo de hoy, en el que están incluidas Bristol Myers Squibb, Genentech, Boehringer Ingelheim, Sanofi, Novartis, Merck, Gilead, GSK y Amgem, son ya 14 grandes farmacéuticas las que han acordado rebajas de precios con el Gobierno Trump.

En virtud del acuerdo alcanzado, estas empresas ofrecerán algunos de sus medicamentos a través de un sitio web llamado TrumpRx.gov que el Gobierno Trump lanzará en enero y que dirigirá a los consumidores directamente a las webs de las farmacéuticas sin intermediación de las aseguradoras de salud.

En julio, el republicano envío cartas a 17 grandes farmacéuticas exigiendo que rebajaran varios medicamentos al nivel del sistema conocido como "nación más favorecida", mediante el cual se establece para EE.UU. el precio más bajo que tenga ese producto en países desarrollados comparables.

AstraZeneca, EMD Serono, Eli Lilly, Pfizer y Novo Nordisk ya alcanzaron acuerdos de manera voluntaria con el Gobierno Trump, de cara a evitar que Washington activara medidas regulatorias contra ellas.

El propio Trump aseguró hoy, durante el acto en la Casa Blanca para anunciar el nuevo acuerdo, que las tres compañías con las que aún no hay pacto, Regeneron, AbbVie, y Johnson & Johnson, firmarán pronto un acuerdo con su Administración.