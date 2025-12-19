UE se solidariza con Dinamarca después de que el país acusara a Rusia de dos ciberataques

"La UE se solidariza plenamente con Dinamarca ante las actividades cibernéticas maliciosas de Rusia dirigidas contra infraestructuras críticas y elecciones", escribió en redes sociales Anitta Hipper, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Agregó que la Unión Europea exigirá rendir cuentas a Rusia y que continuará "fortaleciendo su resiliencia".

El Gobierno de Dinamarca acusó este jueves a Rusia de estar detrás de dos ciberataques, el más reciente de ellos durante las elecciones municipales y regionales de noviembre pasado, y convocó al embajador ruso para pedirle explicaciones ante lo que calificó de actos de "guerra híbrida".

En una rueda de prensa en Copenhague, el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, afirmó que según una nueva valoración de los servicios de inteligencia daneses, los dos ciberataques fueron llevados a cabo por grupos de jáqueres vinculados al Estado ruso.

El primer ciberataque, que según la inteligencia danesa fue provocado por el grupo Z-Pentest, se produjo en 2024, tuvo como objetivo unas instalaciones de tratamiento de aguas y dejó varias decenas de hogares sin suministro durante horas tras hacer reventar varias cañerías.

El segundo tuvo lugar en noviembre de este año, durante las elecciones municipales y regionales, y logró colapsar a través de ataques de denegación de servicio las páginas web de varios municipios. Fue reivindicado por el grupo NoName057(16).

Los daños fueron limitados, reconoció el ministro de Situaciones de Emergencia, Torsten Schack, en la misma rueda de prensa, pero demuestran que hay "fuerzas capaces de bloquear partes importantes" de la sociedad.