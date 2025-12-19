Un restaurante de Tokio combina sumo y gastronomía para transportar a los turistas a Edo

'The Sumo Live Restaurant', que abrirá sus puertas el 7 de enero, forma parte del grupo Hirakuza, que busca llevar el sumo a los visitantes extranjeros ofreciendo una experiencia interactiva en inglés que combina combates, gastronomía y entretenimiento.

El grupo, que opera un centro en Osaka, decidió traer su propuesta al céntrico barrio de Ginza de la capital japonesa, donde este viernes ofrecieron un adelanto a la prensa.

Entre aplausos, gastronomía y golpes secos contra el 'dohyō' (el espacio donde se llevan a cabo los combates de sumo), cuatro exluchadores profesionales conducen al público por los fundamentos del deporte, mostrando cómo se estructura un combate y qué normas lo rigen en un formato lleno de humor.

En un repaso histórico, el espectáculo guía al público por el ritual del deporte nacional nipón, que combina la potencia fisica de los luchadores con el control del conocido como 'Shin Gi Tai', traducido como Mente (Shin), Técnica (Gi) y Cuerpo (Tai), tres pilares que deben desarrollarse en armonía para alcanzar la maestría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 'Chirichozu' como paso para purificar las manos del luchador antes de cada combate, o el 'Shi-ko' como ritual obligatorio de pisadas para prepararse ante su contrincante son algunos de los movimientos que los luchadores explican a los espectadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un contexto necesario para el combate final, donde los cuatro pelean hasta ver quién se alza como vencedor, en un espectáculo que también va acompañado de explicaciones en inglés, música y un menú tradicional, que completa una experiencia sensorial del antiguo Tokio.

El combate también está protagonizado por un menú japonés tradicional, que transporta al público al periodo Edo con su conocido 'Kaiseki', una mezcla de guisos, tempura, pescado y alimentos de temporada.

Las bandejas se llenan de anguila a la plancha, carne 'wagyu' o el tradicional 'chanko nabe', un guiso de pollo, tofu y verduras, asociado históricamente a los luchadores de sumo, que solían comer pollo por su simbolismo relacionado con la victoria.

"Hemos cambiado el concepto", afirmó durante la muestra el gerente del negocio, Yutaka Sugimoto, que explicó las diferencias del menú con respecto al local de Osaka, donde cuentan con el conocido 'Makunouchi Bento', una bandeja más tradicional llena de sabores japoneses.

Tras el combate, el show deja espacio para el público, donde varios voluntarios se convierten en un 'rikishi' (luchador profesional de sumo) más, subiendo al 'ring' para enfrentarse a los exluchadores, evidenciando la dificultad del sumo cuando se experimenta en primera persona.

"Son muy fuertes, más de lo que esperaba", afirmó entre risas a EFE Dalmiro Delle Chiale, un joven argentino de 29 años apasionado por la cultura japonesa que pudo experimentar de primera mano la lucha.

Delle Chiale, que ya había asistido a otros combates de sumo, pudo "aprender mucho más la técnica y base" gracias a las explicaciones del espectáculo.