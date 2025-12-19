Una ONG alemana pide a justicia que frene entrega de transmisiones para tanques a Israel

En concreto, el recurso quiere garantizar que no se entreguen más transmisiones para tanques mientras el tribunal federal no haya decidido aún sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado en octubre pasado, y antes de que dichas transmisiones sean utilizadas en Gaza contra la población civil, explicó la ONG en un comunicado.

ECCHR indica que Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Israel y que las transmisiones para tanques del fabricante alemán Renk son un componente clave de los tanques Merkava y Namer utilizados en Gaza.

El demandante palestino vive con su familia en una tienda de campaña en el sur de la Franja de Gaza, "en condiciones extremadamente precarias y en constante peligro de muerte", afirma ECCHR, que añade que la tregua "no ofrece ningún tipo de protección" y que las Fuerzas Armadas israelíes "la violan de manera continua mediante ataques desde el aire y desde tierra".

La ONG argumenta que también se han documentado operaciones con tanques, parte de los cuales "cuenta con tecnología de transmisiones alemana".

"En absoluto nos sentimos seguros. Contamos en todo momento con que un ataque aéreo israelí pueda alcanzarnos", relata el demandante en una declaración jurada reciente. "Hace pocos días fue bombardeado un campamento de tiendas a apenas unos 150 metros al norte de donde estamos. Varias personas murieron", recoge ECCHR.

"A pesar de los ataques continuos, el Gobierno federal alemán ya ha levantado el bloqueo de autorizaciones que había impuesto en agosto pasado", por lo que "en cualquier momento pueden concederse nuevas licencias de exportación" de armamento.

"Mientras persista el peligro para la población civil, este tipo de entregas de armas debe suspenderse por completo", sostiene la ONG.

El demandante palestino ya había solicitado protección judicial urgente en octubre de 2024 ante el Tribunal Administrativo de Fráncfort. Tanto esta solicitud como el recurso presentado ante el Tribunal Administrativo Superior de Hesse, en Kassel, fueron rechazados.