Uruguay afirma estar desilusionado por el aplazamiento de la firma del acuerdo Mercosur-UE

La posición uruguaya fue expresada por su canciller, Mario Lubetkin, en el pronunciamiento que hizo en la reunión de este viernes de los ministros de Relaciones Exteriores de los países del Mercosur previa a la Cumbre del bloque el sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

"Respecto al Acuerdo con la Unión Europea, al cual le asignamos una importancia prioritaria por su relevancia para la integración de dos grandes bloques con lazos históricos y culturales, nos gustaría expresar nuestra desilusión de no poder firmarlo en el día de mañana, como estaba previsto, por la falta de consensos internos en el seno de la Unión Europea", afirmó el ministro.

Lubetkin agregó que Uruguay "quedará a la espera" de que el bloque europeo finalice sus trámites internos para que el Gobierno de Paraguay, que asume el sábado la presidencia temporal del Mercosur, "establezca los pasos concretos hacia la deseada firma".

El pronunciamiento del ministro uruguayo fue el único divulgado oficialmente.

Tras no conseguir el jueves el apoyo necesario para aprobar la firma del acuerdo debido al rechazo de países como Francia y a las dudas de última hora de Italia, la Comisión Europea anunció este sábado que ya cuenta con condiciones de convencer a los países que están en duda y poder firmar el acuerdo en Paraguay el 12 de enero próximo.

La intención de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay era aprovechar la cumbre del sábado para firmar el acuerdo con la UE, pero las autoridades europeas anunciaron el jueves que aún necesitaban "de algunas semanas o hasta un mes" para convencer a los países que aún están con dudas.

Antes del anuncio de la UE, que generó frustración entre los suramericanos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que el sábado sería el último plazo para la firma y que, de no producirse, el Mercosur daría prioridad a otros socios.

Pero el propio Lula, tras una conversación telefónica en la que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, le pidió "paciencia" y postergar la firma al menos un mes, afirmó que le comunicará esa petición a sus pares en la cumbre del Mercosur.

Pese a que tanto los presidentes del Consejo Europeo como de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, cancelaron su viaje a Foz de Iguazú ante la imposibilidad de firmar un acuerdo, los presidentes del Mercosur confirmaron presencia en la cita del sábado.

Además de Lula, en el encuentro estarán los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi.