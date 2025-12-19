Uruguay le pide al Mercosur flexibilizar las negociaciones comerciales con terceros

"Creemos que es posible fortalecer y repotenciar el bloque mediante la modernización de las modalidades de negociación con terceros, de manera que se puedan considerar los distintos ritmos y necesidades de cada Estado parte", afirmó el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en su intervención en la reunión de ministros de Exteriores del Mercosur.

De acuerdo con Lubetkin, la posibilidad de negociar individualmente con terceros potenciará las "estrategias que cada socio ha adoptado legítimamente para enfrentar la coyuntura económica actual, buscando siempre un equilibrio entre los objetivos nacionales y los intereses colectivos del Mercosur".

El Gobierno uruguayo expresó su posición sobre las negociaciones comerciales del Mercosur pocas semanas después de haberse incorporado al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), que le permite abrir nuevos mercados, principalmente asiáticos, para productos como carne, soja, arroz y madera.

El acuerdo le permitirá a Uruguay competir en igualdad arancelaria con exportadores que pueden colocar sus productos libres de aranceles en mercados clave de la región Asia-Pacífico, como Japón, Vietnam, Canadá y Australia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Reiteramos que, para Uruguay, un eje prioritario en su estrategia de inserción internacional es el lanzamiento, en el corto plazo, de negociaciones de relevancia comercial, particularmente con el continente asiático", afirmó el canciller.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lubetkin agregó que los miembros del Mercosur no pueden desconocer que las necesidades de cada Estado parte del bloque no siempre coinciden.

"En el caso de Uruguay, como país agroexportador, el acceso a mercados resulta fundamental para nuestro desarrollo económico", dijo.

Lubetkin aprovechó su pronunciamiento para manifestar la "desilusión" de Uruguay por el aplazamiento de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), pero agregó que su país está "a la espera" de que el bloque europeo alcance un consenso y defina una nueva fecha para suscribirlo.

Los dos bloques tenían previsto firmar el acuerdo este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, en donde se celebrará la Cumbre del Mercosur, pero las autoridades europeas anunciaron el jueves que no cuentan con el apoyo necesario para aprobar el tratado debido al rechazo de países como Francia y a las dudas de última hora de Italia.

La Comisión Europea, sin embargo, anunció este sábado que ya cuenta con condiciones de convencer a los países que tienen dudas y poder firmar el acuerdo en Paraguay el 12 de enero próximo.

El canciller uruguayo, por el contrario, celebró la firma en septiembre pasado del acuerdo comercial del Mercosur con los países de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Dijo igualmente que su país espera la conclusión de las negociaciones del Mercosur con Emiratos Árabes Unidos "a la mayor brevedad", así como el avance de las conversaciones con Canadá.

"Asimismo, confiamos en que durante la presidencia pro tempore de Paraguay se podrá dar continuidad a una agenda externa dinámica y proactiva, con el objetivo de profundizar el acuerdo con la India, avanzar en negociaciones sustantivas con Vietnam, y avanzar hacia la concreción de acuerdos de libre comercio con Indonesia, Corea y el Reino Unido", manifestó.