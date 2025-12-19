Vicepresidenta dice que Venezuela espera las "disculpas históricas" de Estados Unidos

En un vídeo publicado este viernes en su canal de Telegram, Rodríguez subrayó que el petróleo y gas que se produce en Venezuela es de este país y que si Estados Unidos lo quiere "tiene que pagar" porque "no hay otra vía".

"Ni la amenaza, ni la extorsión, ni el robo, ni el expolio, ni el saqueo es el camino (...). Venezuela no le debe nada a los Estados Unidos", manifestó la también ministra de Hidrocarburos, rodeada de trabajadores de la industria petrolera, entre ellos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La funcionaria agregó que "Venezuela está de pie, en batalla" y en "combate", en momentos en los que Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el mar Caribe -que Caracas interpreta como una "amenaza"- y Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro tras ordenar un bloqueo de todos los barcos sancionados desde y hacia Venezuela.

El martes, el mandatario estadounidense aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

Trump agregó que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

El republicano declaró el miércoles que Venezuela quitó a Estados Unidos sus "derechos energéticos" y dijo que los quiere de vuelta.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a PDVSA.

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de PDVSA o retirarse del país.

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.