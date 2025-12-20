Abogados de Mangione acusan a Bondi de pedir pena de muerte por "conflicto de intereses"

Según argumenta la defensa, encabezada por el mediático matrimonio de Karen y Marc Agnifilo, antes de ser nombrada fiscal general, Bondi figuraba como socia en la firma de lobby Ballard Partners, que tiene como "cliente habitual" a UnitedHealth.

Los abogados alegan que Bondi sigue recibiendo "beneficios personales" de Ballard mediante un acuerdo de participación en las ganancias de la firma, que derivan de la asociación profesional de la empresa con todos sus clientes, entre ellos UnitedHealth.

"Cuando Bondi dejó Ballard Partners para convertirse en fiscal general en 2025, la primera persona que seleccionó personalmente para ser ejecutado fue el hombre acusado de asesinar al director ejecutivo de su antiguo cliente", escriben los Agnifilo.

Así, subrayan que la conexión financiera de Bondi con UnitedHealth "representa un conflicto de intereses que debería haberla llevado a abstenerse de tomar decisiones en este caso", ya que pone en riesgo el derecho del joven al debido proceso.

Resaltan además que la fiscal hizo varias declaraciones públicas sobre Mangione en las que sugería que el acusado merecía la pena de muerte.

En concreto, Bondi aseguró que Mangione había asesinado a Brian Thompson de manera premeditada y "a sangre fría".

Por ello, la defensa vuelve a solicitar al tribunal que imposibilite la pena de muerte para su cliente y que desestime dos de los cargos y varias pruebas y declaraciones.

Mangione tiene prevista una nueva audiencia en su caso federal el próximo 9 de enero en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El joven de 27 años también tiene un proceso estatal abierto en la Gran Manzana y enfrenta otro juicio en Pensilvania relacionado con la posesión de armas de fuego.