Al menos siete muertos por las inundaciones en el sur de Irán

Entre los fallecidos se encuentran dos niños de nueve años, quienes murieron en incidentes separados en las provincias de Fars y Hormozgan, según anunció a última hora del viernes la Media Luna Roja iraní.

Además, un rescatista de la Media Luna Roja falleció mientras prestaba ayuda a las víctimas de las inundaciones en la ciudad sureña de Jahrom, donde también perdió la vida una mujer.

Asimismo, tres hombres de 26, 32 y 40 años murieron en las provincias de Fars y Juzestán.

Las inundaciones han provocado desbordamientos de ríos y embalses en el sur y suroeste de Irán, dañando viviendas, instalaciones eléctricas y tierras agrícolas, además de bloquear varias carreteras. Dos pueblos de la provincia de Hormozgan han sido evacuados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Servicio Meteorológico de Irán emitió alertas rojas para las provincias de Kerman, Hormozgan, Fars y Bushehr, mientras que la policía de tráfico instó a los ciudadanos a evitar viajes innecesarios en el sur y suroeste del país.