Argelia tramita un proyecto de ley que criminaliza prácticas de la ocupación francesa

El proyecto, que según el Parlamento está basado en "los principios del derecho internacional", enumera una amplia lista de prácticas consideradas "crímenes", entre ellas homicidios, torturas, violaciones, discriminación racial, saqueo de recursos, ensayos nucleares y el uso de armas prohibidas, así como la profanación de restos humanos, entre otras.

Según el texto presentado por el presidente del Parlamento, Ibrahim Boughli, la iniciativa busca no solo tipificar jurídicamente los crímenes del colonialismo, sino también establecer responsabilidades y reclamar reparaciones por los daños materiales y morales causados al pueblo argelino durante el periodo de colonización francesa.

El ministro de Muyahidines (combatientes), Abdelmalek Tachrift, consideró durante su intervención que el texto "encarna la condena de un sistema colonial obsoleto basado en la opresión y la injusticia" y afirmó que el país norteafricano no aceptará "ninguna manipulación o renuncia a los hechos de su historia".

Además del reconocimiento de los "delitos" cometidos, la excolonia francesa reclama "la limpieza de las zonas contaminadas por ensayos nucleares", así como "la entrega de mapas de minas terrestres" instaladas por la ocupación francesa, y "la indemnización a las víctimas" por daños causados por los ensayos atómicos.

Asimismo, el texto contempla sancionar cualquier actividad mediática, académica o política que glorifique o justifique la colonización francesa, o niegue su carácter criminal, con penas que varían entre uno y cinco años de prisión, además de multas económicas.

La presentación de este proyecto de ley, cuya votación está prevista para el próximo miércoles, coincide con un contexto de alta tensión política entre Argel y París desde hace un año y medio, cuando Francia se alineó con la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental.

El presidente del Parlamento aseguró durante su discurso que el proyecto de ley "no apunta contra ningún pueblo" ni busca venganza, sino que tiene como objetivo "defender la verdad y asumir responsabilidades históricas".

No es la primera vez que Argelia reclama a Francia el reconocimiento de los excesos de la colonización, ya que Boughali pidió el pasado febrero a París un reconocimiento oficial de los "crímenes" derivados de sus ensayos nucleares en el desierto del Sáhara, pero sin obtener una respuesta de la parte francesa.

Francia realizó su primer ensayo nuclear el 13 de febrero de 1960 en Reggane, al sur de Argelia, pruebas que continuaron hasta 1966, con un total de 17 pruebas nucleares atmosféricas y subterráneas, once tras la independencia del país, que provocaron graves consecuencias para la población y el medio ambiente.