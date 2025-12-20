Asfura mantiene el liderazgo en elecciones de Honduras y EEUU revoca visas a funcionarios

Con el 99,87 % de las actas escrutadas, Asfura lidera los resultados con el 40,28 % de los votos, contra el 39,58 % de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, mientras que la candidata del gobernante del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, es tercera con 19,13 %, luego de que el jueves se reinició el conteo especial de votos con 2.792 actas electorales con inconsistencias.

En medio de la incertidumbre que todavía prevalece en Honduras, aunque en menor grado desde que el jueves la presidenta, Xiomara Castro, anunció que aceptará los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que habrá una transición pacífica el 27 de enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes en su página web que "revocó las visas de Mario Morazán", uno de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), "por socavar la democracia en Honduras al obstaculizar el recuento de votos".

Morazán ha sido denunciado por entorpecer el proceso electoral del país centroamericano al no presentarse al pleno del TJE en la fase final del mismo, entre otros hechos.

El Departamento de Estado también "rechazó la solicitud de visa de Marlon Ochoa -uno de los tres consejeros del CNE- y tomó medidas para imponer restricciones de visa a otra persona por socavar la democracia en Honduras", subraya el mensaje de Washington difundido el viernes.

"Estas medidas se basan en la Sección 212(a)(3)(C) de la INA, que generalmente prohíbe la entrada a quienes ingresan o realizan actividades que podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense", añade.

Además, advierte que "Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional ni la estabilidad de nuestra región. Consideraremos todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes obstaculicen el recuento de votos en Honduras".

En otro mensaje señala: "La Administración del Presidente Trump apoya una Honduras fuerte y democrática, donde se respeten las voces de 3.4 millones Hondureños", y que el Departamento de Estado "está tomando medidas para promover la rendición de cuentas de Mario Morazán, Marlon Ochoa y de cualquier persona que socave la democracia hondureña y la estabilidad regional".

El consejero del CNE Marlon Ochoa también ha sido denunciado por las consejeras Ana Paola Hall, presidenta del organismo, y Cossette López, de entorpecer las labores de la institución.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y la candidata presidencial del Partido Libre, han tildado de "injerencia" el apoyo de Trump a Asfura anunciado por el jefe de la Casa Blanca a tres días de las elecciones generales del 30 de noviembre, además del indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York, adonde fue extraditado en abril de 2022, acusado por delitos de narcotráfico y armas.

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de las elecciones generales, en las que los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.