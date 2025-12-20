Atacan a tiros el auto de periodista peruano tras denunciar a gobernador regional prófugo

El gremio periodístico condenó el atentado por el impacto de 20 disparos contra el automóvil de Rumiche por parte de tres hombres en dos motocicletas, cuando el vehículo estaba estacionado frente a la casa del periodista en el Callao durante la noche del viernes.

Rumiche señaló que, según grabaciones de sus cámaras de seguridad, los atacantes contaron con el apoyo logístico de un automóvil rojo que merodeó la zona previamente.

El mismo viernes, Rumiche había denunciado el sabotaje a su automóvil cuando cubría una conferencia de prensa sobre las denuncias contra la gestión del gobernador regional del Callao, pues al salir del lugar encontró los cuatros neumáticos desinflados.

El periodista vinculó estos atentados directamente con sus recientes investigaciones sobre el presunto uso de fondos destinados a colegios para las campañas políticas en curso, así como notas periodísticas sobre una supuesta organización criminal liderada por las autoridades regionales del Callao.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, tiene una orden de prisión preliminar dictada este mes por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada por sus vínculos con el caso Los Socios del Callao, referido a la selección irregular de 60 contrataciones públicas por más de 1,4 millones de soles (400.000 dólares).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rumiche ha presentado la denuncia por el atentado ante la comisaría local y el Ministerio Público (Fiscalía), tras señalar que no es la primera vez que sufre represalias por investigar la gestión regional.

La ANP afirmó que este grave hecho no es aislado, pues ocurre en "un contexto alarmante de escalada de violencia contra la prensa", dado que en este mes un tercer periodista fue asesinado, en lo que va del año, en Pacasmayo y otro comunicador permanece en estado crítico tras un atentado armado en Aguaytía.

Lo cual evidencia "el alto riesgo que enfrenta hoy el ejercicio del periodismo en el país", anotó la ANP.

La organización periodística exigió a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público a actuar con la máxima diligencia y celeridad, con investigaciones exhaustivas que permitan identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de este atentado, priorizando la línea de investigación vinculada a su actividad profesional, en tanto principal móvil del ataque.