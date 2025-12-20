Bangladés vive un día de luto por asesinato del líder radical en plena tensión con India

El jefe del Gobierno interino de Bangladés, el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, decretó el viernes una jornada de luto oficial para este sábado, tras declarar “mártir” a Hadi, también aspirante a diputado, que fue asesinado esta semana. La medida incluye que la bandera nacional ondee a media asta en todas las instituciones del país y la celebración de oraciones especiales en las mezquitas.

Este sábado no se registraron protestas en el país, según confirmaron a EFE fuentes gubernamentales, dado que los ciudadanos se preparan para el funeral del líder radical, previsto desde las 14:00 hora local (08:00 GMT) en la Plaza Sur del edificio del Parlamento Nacional, ubicado en Daca.

Hadi, de 32 años y figura clave del levantamiento que derrocó al anterior régimen en 2024, falleció el jueves en un hospital de Singapur tras recibir un disparo en la cabeza el pasado 12 de diciembre en Daca, cuando fue atacado por pistoleros en moto mientras viajaba en un 'rickshaw'.

La escalada de violencia que se desató la noche del jueves, tras confirmarse el fallecimiento del activista, fue la gota que colmó el vaso en una semana de tensiones diplomáticas con la India, que han reavivado un sentimiento antiindio en las calles.

Esas tensiones comenzaron después de que Daca acusara a Nueva Delhi de albergar en el exilio a la ex primera ministra bangladesí Sheikh Hasina y de permitirle realizar llamamientos para desestabilizar el país antes de las elecciones, acusaciones que la India ha negado.

Durante las protestas del jueves, los grupos de manifestantes asaltaron en la capital las sedes de los diarios Prothom Alo y The Daily Star, a los que acusan de mantener una postura favorable a la India, provocando incendios y destrozos materiales que forzaron la intervención de los servicios de emergencia y motivaron un apagón mediático.

La hostilidad hacia la India, alimentada por la retórica del fallecido Hadi sobre la "hegemonía india", ha forzado también el cierre de sedes diplomáticas. Los Centros de Aplicación de Visas de la India (IVAC) publicaron avisos oficiales confirmando la clausura indefinida de sus instalaciones en Rajshahi y Khulna.

La policía ofrece una recompensa de 5 millones de takas (unos 42.000 dólares) por los sicarios y reporta 392 detenciones, mientras la violencia amenaza con fracturar la frágil estabilidad de Bangladés a menos de dos meses de unas elecciones históricas que debían sellar su transición democrática.