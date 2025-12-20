Del carismático Francisco al prudente León XIV: un año de transición en la Iglesia

Robert Francis Prevost, de 70 años, es el primer papa estadounidense, el primer pontífice misionero, con más de 20 años en Perú, y el primer agustiniano en llevar el Anillo del Pescador.

El final del largo y carismático pontificado de Francisco, con su gran impacto mediático, cargó de expectativas el inicio del papado de León XIV, pero él ha demostrado que se va a tomar su tiempo.

Han pasado 8 meses desde su elección y, excepto algunos pequeños nombramientos en la Curia, no ha habido grandes cambios o decisiones. Y aunque ha sorprendido su accesibilidad con los medios, atendiendo a la prensa cada vez que sale de su pausa semanal en la residencia de Castel Gandolfo, tampoco ha dado grandes titulares y sus declaraciones han sido medidas.

El cambio más palpable es que León XIV no tiene la espontaneidad de Francisco, capaz de improvisar discursos, contar anécdotas de su vida, llamar de manera inesperada a alguien que lo necesitaba o saltarse el protocolo para acariciar a los enfermos: el estilo de Prevost es menos cálido, menos expansivo, pero más reflexivo.

Sin salirse jamás del guión de sus discursos, el pontífice de Chicago gana, no obstante, en las distancias cortas, sobre todo cuando habla en español y es capaz de bromear y demostrar cercanía.

En estos meses también ha cambiado el lenguaje: con Francisco, la Santa Sede denunció continuamente las injusticias globales, defendiendo a los migrantes y criticando abiertamente el sistema económico dominante. Por su parte, León XIV si bien ha demostrado que comparte esta sensibilidad, está prefiriendo una mediación discreta, sin exponerse demasiado.

Hay cierta continuidad con Francisco, al que León XIV cita constantemente, que se percibe en pequeños gestos. Firmó la exhortación apostólica 'Dilexi te'(“Te he amado”) sobre el amor a los pobres, documento que el papa argentino había preparado en los últimos meses de su vida y que él completó.

Pero también ha habido señales de diferenciación, por ejemplo, al recuperar algunos tradicionales indumentos papales como la muceta (esclavina) roja que Francisco se negó a llevar o al volver a la residencia de Castel Gandolfo, a una media hora de Roma, para descansar los martes y donde aprovecha para nadar, jugar al tenis o montar a caballo.

Lo que parece tener claro el matemático y canonista León XIV, como confesó en el libro biográfico de la periodista estadounidense Ellise Allen, es que va a intentar "no seguir polarizando ni promoviendo la polarización en la Iglesia".

Y es que el rompedor pontificado de Francisco soliviantó al ala más conservadora y tradicionalista de la Iglesia Católica, que por ahora parece aplaudir la discreción del estadounidense.

Su negativa al diaconado femenino y su aclaración de que la apertura a todos en la Iglesia, incluidos los homosexuales, es, "no por tener una identidad específica", sino porque "son hijos o hijas de Dios", parece que también ha apaciguado a los tradicionalistas.

La concesión de la Basílica de San Pedro para que el cardenal ultraconservador Raymond Leo Burke celebrara una misa en latín con el rito Tridentino -el anterior al concilio Vaticano II- y que había negado Francisco, también ha sido un gesto para evitar mayores polarizaciones.

Para los vaticanistas, el pontificado del papa Prevost comenzará realmente el próximo 6 de enero, cuando se cierre la Puerta Santa, se dé por concluido el Jubileo y entonces pueda empezar con los cambios también dentro de la Curia comenzando por el actual secretario de Estado, Pietro Parolin: todos los papas han elegido a su "numero dos".

Justo los días siguientes, el 7 y 8 de enero, se espera la celebración de un inédito consistorio de cardenales que probablemente revele cuáles serán las líneas maestras de su pontificado.

También se espera confirmación sobre sus primeros viajes internacionales, dado que el realizado a Turquía y Líbano entre los pasados 27 de noviembre y 2 de diciembre fue una "herencia" de Francisco. En este sentido, León XIV ha declarado ya su interés por viajar a América Latina, a África e incluso a España.