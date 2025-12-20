Disminuyen los bloqueos en Francia, pero los agricultores siguen descontentos

El primer ministro, Sébastien Lecornu, trató de tender un nuevo puente con los sindicatos al final de la jornada del viernes, con un mensaje a las organizaciones gremiales en el que propuso nuevas reuniones para comienzos de enero, tras las celebradas el viernes en París para establecer la tregua navideña.

En su mensaje también prometió un fondo de ayudas dotado de 11 millones de euros para "hacer frente al impacto económico inmediato" de las medidas de contención de la epidemia de dermatosis nodular contagiosa que afecta al suroeste del país, en especial el sacrificio completo de los animales en las explotaciones donde se detectan casos.

El primer ministro también pidió, según la emisora pública Franceinfo, a los prefectos (delegados del gobierno) que "suspendan, hasta nuevo aviso, cualquier control de los agentes del Estado" en las explotaciones afectadas por la campaña de vacunación, "salvo que exista una razón imperiosa".

Como respuesta, el principal sindicato agrario francés, la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), recordó que ellos siempre optan por "la responsabilidad" y "el trabajo de fondo" con proposiciones concretas, pero lamentaron que no haya más compromisos operativos suplementarios por parte del Ejecutivo.

"Las respuestas esperadas, en particular sobre las indemnizaciones por los animales bloqueados, la seguridad económica de las explotaciones o el apoyo a los productores de cereales, no se han producido. Las cuentas no cuadran", señaló la FNSEA en un comunicado anoche en sus redes sociales.

El sindicato señaló que esperan un documento de propuestas antes de la primera semana de enero y que, "de lo contrario, asumirá sus responsabilidades y decidirá el seguimiento que dar a la movilización".

Mientras, en el suroeste, "la situación mejora con el levantamiento progresivo de los bloqueos", según señaló Vinci Autoroutes, gestora de las autopistas francesas.

Persisten, no obstante, algunas perturbaciones en la A64 (Toulouse-Bayona), que permanece cerrada en unos 180 kilómetros entre los enlaces de Montréjeau y Briscous, y más puntualmente se ven problemas también en la A10 (París-Burdeos).