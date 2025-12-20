El Ejército israelí mata a dos palestinos que cruzaron la 'línea amarilla' en Gaza

"Hoy sábado, las tropas de las fuerzas de defensa que operan en el norte de la Franja de Gaza identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las tropas, representando una amenaza inmediata para ellas", reza la nota del Ejército.

"Tras la identificación, las fuerzas aéreas eliminaron a los terroristas", afirma el mensaje.

Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor, el pasado 10 de octubre, con una cifra total de fallecidos que el Ministerio de Sanidad del enclave elevó a 401 en su último recuento oficial esta semana (sin incluir los datos de hoy).

Entre ellos, se encuentran tanto milicianos como civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % del territorio de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

Parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares.

En total, desde que Israel empezó su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.925 palestinos en ataques israelíes -entre ellos, más de 20.000 niños- y más de 171.185 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.