El Ejército israelí mata a dos palestinos, uno de ellos menor, en Cisjordania ocupada

"La Autoridad General de Asuntos Civiles informa del martirio del niño Rayan Muhamad Abdul Qader Abu Muala, de 16 años, por balas de la ocupación en Qabatiya (norte de Cisjordania ocupada)", reza la nota publicada por Sanidad.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, reportó que las tropas israelíes le dispararon durante una redada del Ejército extendida a numerosas localidades de la gobernación de Yenín, en la zona norte de Cisjordania ocupada. La Media Luna Roja Palestina denunció en sus canales que las fuerzas israelíes impidieron que sus equipos llegasen hasta él.

Además, el ministerio de Sanidad informó de la muerte de un segundo palestino a manos del Ejército, al que identificó como Ahmed Saed Ziyoud, de 22 años, en la ciudad de Silat al Harithiya, también cerca de Yenín. Según la Media Luna Roja, falleció a causa de una herida de bala en el pecho después de haber sido tratado por sus equipos.

Asimismo, la Media Luna Roja informó de que un adolescente de 15 años fue trasladado a un hospital cercano tras haber resultado herido en la mano por metralla en la misma localidad.

"Hace poco, durante una operación de las tropas en la zona de Qabatiya, un terrorista lanzó un ladrillo contra los soldados, quienes respondieron con fuego y lo eliminaron", afirmó el Ejército israelí en un comunicado.

La nota castrense agregó que, durante una operación adicional en la zona de Silat al Harithiya, "un terrorista lanzó un explosivo" contra las tropas, que "respondieron con fuego" y "lo eliminaron".

Los incidentes se produjeron después de que el Ejército diera por finalizada, la semana pasada, una "operación antiterrorista" de dos semanas en Cisjordania que se saldó con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.

Según datos de la ONU, desde el 7 de octubre de 2023 el Ejército israelí y colonos han matado a más de 1.000 palestinos -entre ellos más de 200 niños- en Cisjordania ocupada, que vive una espiral de incursiones militares sin precedentes.