El escritor David Walliams niega "rotundamente" las acusaciones de acoso contra mujeres

Después de conocerse la noticia, un portavoz de Walliams aseguró que el escritor "niega rotundamente haber actuado de forma inapropiada y está buscando asesoramiento legal".

Además, indicó que el autor infantil no había sido informado previamente de ninguna de las acusaciones publicadas por parte de la editorial HarperCollins, ni participó en ninguna investigación ni se le dio la oportunidad de responder a preguntas.

Harpercollins informó el viernes en un comunicado que, tras una "cuidadosa consideración" y bajo el liderazgo de su nueva directora ejecutiva, Kate Elton, la compañía había decidido "no publicar ningún título nuevo" de David Walliams.

De acuerdo con el diario británico 'The Telegraph', la decisión se debía a una investigación de este mismo medio sobre el presunto comportamiento inapropiado de Walliams con mujeres jóvenes.

El escritor, uno de los autores de libros infantiles más vendidos del Reino Unido, enfrenta acusaciones de haber "acosado" a empleadas jóvenes de HarperCollins.

Según 'The Telegraph', una de las trabajadoras que contó su situación con Walliams "recibió un pago de cinco cifras por parte de la editorial y abandonó la compañía".

"En HarperCollins nos tomamos muy en serio el bienestar de nuestros empleados y contamos con procesos para reportar e investigar las preocupaciones. Para respetar la privacidad de las personas no comentamos asuntos internos", indicó la editorial el viernes.

Walliams saltó a la fama hace más de 20 años con la serie de comedia 'Little Britain' en la BBC y comenzó a escribir libros infantiles con HarperCollins en 2008, convirtiéndose en un autor superventas, con más de 40 cuentos y colecciones infantiles y ventas de más de 60 millones de ejemplares.

La carrera televisiva de Walliams, que ejerció como juez en la versión británica de 'Got Talent' entre 2012 y 2022, también se empañó después de que realizase comentarios sexistas sobre una de las concursantes femeninas del programa, que le obligaron a abandonar el programa.