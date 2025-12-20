El Mercosur inicia negociaciones para un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam

El anuncio fue hecho en un comunicado conjunto divulgado por los miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la República Socialista de Vietnam tras la cumbre semestral del bloque, celebrada en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú.

Según la nota, las dos partes están finalizando los términos de referencia que servirán de base para las negociaciones.

"El futuro acuerdo representa un hito en el proceso para dinamizar el comercio entre el Mercosur y Vietnam, y puede contribuir a fortalecer los lazos entre el país asiático y el bloque sudamericano", según el comunicado conjunto.

La intención de ambas partes es promover la expansión de su comercio mediante la reducción de aranceles y de la eliminación de tarifas y de medidas no arancelarias relevantes, con el fin de facilitar el acceso efectivo a los mercados y garantizar que los flujos comerciales reflejen el potencial de sus economías.

De acuerdo con la nota, el comercio entre Mercosur y Vietnam sumó 12.200 millones de dólares en 2024.

El inicio de negociaciones con Vietnam fue anunciado después de que los presidentes del Mercosur, tras lamentar el aplazamiento de la firma de su acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), aseguraran que seguirán negociando con otros posibles socios mientras esperan que los europeos solucionen sus divergencias.

La intención de los mandatarios era firmar el acuerdo con la Unión Europea en la Cumbre de este sábado, pero las autoridades europeas aplazaron la cita para mediados de enero, en Paraguay, ante las dificultades para alcanzar el apoyo necesario para aprobar el tratado.

El Gobierno paraguayo, que asumió este sábado la presidencia temporal del Mercosur, afirmó que sus prioridades serán finalizar los acuerdos más avanzados, como los negociados con Emiratos Árabes Unidos y Canadá, y proseguir las conversaciones con Japón, Reino Unido, Indonesia y Malasia.

Otra de las prioridades es negociar una ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias con India.