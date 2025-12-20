La UE pide no obstaculizar la declaratoria de resultados electorales en Honduras

"La MOE UE exhorta a todas las partes a que se abstengan de obstaculizar la declaratoria de los resultados electorales por parte del CNE" (Consejo Nacional Electoral), indicó la misión en un comunicado.

Además, le recordó "a las autoridades estatales que tienen la responsabilidad de garantizar que los consejeros del CNE, así como los funcionarios de la administración electoral puedan desempeñar sus funciones sin restricciones y en un entorno libre de intimidación".

El organismo europeo también reiteró su llamado a que todos los actores respeten el voto del pueblo hondureño del 30 de noviembre, y subrayó la importancia de completar el proceso electoral en curso, un escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, que se inició el pasado jueves.

"El desempeño de la administración electoral se ha visto socavado por una parálisis continúa e intencionada a lo largo del período electoral, provocando graves retrasos en los preparativos electorales. No obstante, la MOE UE considera que, hasta la fecha, el escrutinio de votos se ha llevado a cabo de forma transparente, y que todos los partidos políticos han tenido acceso a la totalidad de las actas electorales desde su inicio", señaló.

La MOE UE expresó además que ahora que se está realizando el escrutinio especial "es fundamental que pueda llevarse a cabo sin interrupciones y sin la invalidación intencionada de actas para alterar los resultados de las elecciones presidenciales".

"La MOE UE insta a los actores políticos a cooperar para dar celeridad al proceso de escrutinio, y a hacer uso de los mecanismos legales y las condiciones establecidas en la ley para resolver sus cuestionamientos sobre los resultados electorales", resalta el comunicado.

Según la página web del CNE, el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza los resultados preliminares de las elecciones con el 40,28 % de los votos, cuando han sido escrutadas el 99,87 % de las actas electorales.

En segundo lugar figura Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con el 39,58 %, mientras que la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación, (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar con el 19,14 %.

Desde el día de las elecciones generales el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales oficiales, cerrando un proceso en el cual los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 centroamericanos.