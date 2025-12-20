Los floridos y famosos Patios de Córdoba, en el sur de España, se visten de Navidad

No en vano, en 2012 se declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el Festival de los Patios Cordobeses, una fiesta que se celebra en mayo y en la que estos se engalanan con flores y macetas que cuelgan de sus paredes, o se colocan sobre el pavimiento empedrado.

Pero los Patios de Córdoba también florecen en Navidad, con vegetación de temporada que se une a los tradicionales geranios o gitanillos tan característicos de estos recintos, que también se llenan de luces navideñas y de belenes, de música (coros o flamenco) y de degustaciones de vinos o de dulces habituales en las pascuas como los polvorones.

Todo ello gracias a una programación especial que está registrando una destacada afluencia de público y una creciente participación del vecindario de Córdoba.

Hasta final de año, más de 40 patios han abierto sus puertas en distintos barrios históricos de la ciudad para mostrar cómo esta tradición cordobesa se adapta a las fechas navideñas sin perder su esencia, según han explicado a EFE varios propietarios participantes.

En el barrio del Alcázar Viejo, Rafael Córdoba, propietario del patio del número 28 de la calle Postrera, valoró el desarrollo del programa que está visitando "mucha gente", y Meritxell Valle, dueña de otro patio del barrio de San Basilio, señaló que la edición "está siendo muy bonita" y con "mucha afluencia".

Los patios se llenan de visitantes especialmente los sábados y domingos por la tarde, añadió Valle, destacando la presencia de público local.

"Están viniendo muchos cordobeses y estamos teniendo mucha afluencia de turismo local", algo que, según Valle, le resulta especialmente significativo.

Explicó que a los visitantes les gusta cuando "ven a los grupos por la calle cantando", así como los licores, los patios decorados y que se les explique la historia del espacio.

Y dijo que, en su caso, la Navidad en los patios se vive con el recinto abierto todos los días y también en el ámbito familiar, ya que en Nochebuena (24 de diciembre) salen "al patio a mediodía, vienen los vecinos y cantamos al Belén".

Teresa Muñoz, de otro patio de San Basilio, destacó la elevada presencia de público durante los fines de semana que disfrutan de "la música, los licores, los dulces y la decoración navideña", aunque en este caso "también se ha pensado en los niños, con bebidas sin alcohol para que participen del brindis".

Se trata, así, de una oportunidad para disfrutar de una manera diferente de estos enclaves patrimoniales que, alejados de su estampa habitual de mayo, con gran diversidad de colores y calor, ahora mudan su piel para adaptarse al frío y vestirse con la magia de la Navidad.