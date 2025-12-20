Más de 1.400 kg de droga incautada y 384 arrestos en operación contra el crimen en Italia

La operación, dirigida por la Policía Nacional, permitió desmantelar varias redes dedicadas al tráfico de drogas, algunas de las cuales operaban a través de los llamados "cannabis shops" (tiendas de cannabis).

Las fuerzas de seguridad también identificaron una serie de delitos vinculados a ajustes de cuentas, delitos contra el patrimonio y episodios de violencia generalizada, que han aumentado en diversas regiones del país en los últimos meses, según informaron las autoridades en un comunicado.

Durante el operativo, los agentes identificaron a 95.164 personas sospechosas, de las cuales 16.701 eran extranjeras y 10.848 menores, concentrándose principalmente en zonas de alto tráfico de drogas.

De los 384 detenidos, 166 eran extranjeros y 6 menores, mientras que otras 655 personas están siendo investigadas, incluyendo 256 extranjeros y 39 menores, principalmente por delitos contra la persona y el patrimonio, así como por tráfico de estupefacientes y posesión ilegal de armas.

En cuanto a las incautaciones, la policía informó de la confiscación de 35 kilogramos de cocaína, 1.370 kilogramos de cannabis, y 1 kilogramo de heroína.

También se decomisaron 41 armas de fuego, 80 armas blancas y más de 300.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Adicionalmente, se realizaron controles específicos sobre la venta de productos derivados del cáñamo en las tiendas de cannabis, tras la entrada en vigor de la nueva legislación.

Como resultado, las autoridades cerraron 5 establecimientos en tres ciudades diferentes, detuvieron a 3 personas y denunciaron a otros 141 responsables o gestores de estos negocios.