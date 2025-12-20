Merz recuerda a víctimas del atentado de Magdebrgo y a los "héroes" que prestaron ayuda

"El 20 de diciembre será siempre un día para el recuerdo, porque cada vida humana es lo más importante y valioso para nosotros", dijo durante el acto central en la iglesia de San Juan de Magdeburgo en homenaje a las víctimas del atentado que "acabó con seis vidas de la forma más cruel y prematura".

"Pensamos en los heridos, que lucharon durante muchos días y semanas por su vida y su salud, y que en parte lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Pensamos en sus familiares, pero también en los servicios de urgencias que vivieron y vieron el horror en primera persona", añadió Merz, al tiempo que dio las gracias también a "las muchas personas que se convirtieron en héroes" tras el atropello masivo.

Añadió que el 20 de diciembre del año pasado fue también "un día de gran humanidad", en el que personas, sin dudarlo y, en algunos casos, poniendo en peligro su propia seguridad, atendieron a los heridos, les ayudaron, les consolaron y les escucharon.

"Tomaron la decisión que todos podemos tomar siempre y cada día: no dejar que la violencia tenga la última palabra", afirmó.

El autor del atentado, el médico saudí Taleb al Abdulmohsen, está siendo juzgado desde el pasado 10 de noviembre ante la Audiencia Provincial de Magdeburgo, en el proceso más importante celebrado en este tribunal y en el estado federado de Sajonia-Anhalt desde la posguerra.

Según la acusación, el hombre, que fue detenido inmediatamente después del atropello masivo, actuó por venganza al sentirse injustamente tratado después de haber perdido un proceso ante la Audiencia Territorial de Colonia contra miembros de una organización secular de ayuda a los refugiados.

Entre las seis víctimas mortales figuraba un menor, de nueve años, junto con cinco mujeres de entre 45 y 75 años, una de las cuales murió días después en el hospital.