México extradita a dos acusados por delitos sexuales y venta de fentanilo a EE.UU.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que en cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre México y EE.UU. la entrega de los sujetos al Gobierno de aquel país -por diversos delitos- se efectuó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para su traslado final.

La FGR detalló que Faustino ‘N’ fue requerido por el Tribunal Federal para el Distrito Sur de California, “por la probable comisión de los delitos de asociación delictuosa y venta de medicamento falsificado, ya que se le señaló por importar sustancias que contenían fentanilo, así como de la venta de medicamento falsificado”.

Además, precisó que el sujeto requerido fue detenido en agosto pasado en la ciudad fronteriza de Tijuana en el estado mexicano de Baja California.

También explicó que la extradición de Óscar ‘N’ se dio tras ser requerido por la Corte Superior del estado de California, en el condado de San Diego, “por la probable comisión de los delitos de abuso sexual y violación, los dos en agravio de una persona menor de edad”.

Según el informe, el sujeto también fue capturado en Tijuana el 20 de agosto de 2025.

México y EE.UU. han estrechado su colaboración en seguridad para mejorar el trabajo en conjunto en las extradiciones en las que, por ejemplo, se ha incluido a 55 jefes del crimen organizado.