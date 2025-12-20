Orsi pide flexibilidad en Mercosur para negociar con terceros tras su ingreso al CPTPP

"Uruguay promueve una mirada pragmática y constructiva que contemple las distintas velocidades, sensibilidades y realidades de cada socio, permitiendo que cada Estado parte continúe adaptándose y enfrentando la actual coyuntura económica y comercial en consonancia con sus propias necesidades y capacidades", afirmó el mandatario uruguayo.

Orsi aprovechó su pronunciamiento para defender una modernización del Mercosur que permita su fortalecimiento, mejore su eficacia y lo prepare para enfrentar los desafíos de la nueva agenda externa en momentos de incertidumbre política y comercial, en los que las reglas del juego cambian de forma contante y en que se debilita el sistema multilateral.

"Es imperativo que en la medida en que nuestras necesidades evolucionen, el bloque sea lo suficientemente flexible y moderno para brindarnos el espacio necesario para fomentar el desarrollo de nuestras economías y generar crecimiento y beneficios sustanciales para nuestros pueblos", afirmó.

En su discurso ante los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Argentina, Javier Milei; y Paraguay, Santiago Peña, Orsi no hizo mención al acuerdo que Uruguay firmó el mes pasado y por el que se incorporó al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés).

Este bloque reúne como países miembros a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam; representa el 15 % del Producto Bruto Interno mundial y un mercado de 595 millones de personas.

La víspera, en la reunión de cancilleres del Mercosur, el uruguayo Mario Lubetkin, ya había defendido la modernización de las modalidades de negociación del Mercosur con terceros, "de manera que se puedan considerar los distintos ritmos y necesidades de cada Estado parte".

Orsi manifestó su "desilusión" por el aplazamiento de la firma del acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea, previsto para este sábado y remarcado para mediados de enero, y dijo que Uruguay "quedará a la espera de que el bloque europeo finalice sus trámites internos" para que el tratado pueda ser suscrito en breve.

Por el contrario, festejó la firma en septiembre pasado del acuerdo comercial con los países de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y expresó el interés de Uruguay de concluir a corto plazo las negociaciones en curso con países como Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Vietnam e India.

Y defendió el inicio de negociaciones con Corea del Sur, Reino Unido e Indonesia.

Igualmente citó las conversaciones para ampliar acuerdos en la región con Panamá, Ecuador y Perú.