Papá Noel y periodistas llevan "una buena noticia" a cientos de niños en zonas de Caracas

La jornada comenzó en un sector de la parroquia Filas de Mariche, donde Santa y sus colaboradores entregaron uno por uno los juguetes a niños de diferentes edades, varios de ellos con gorros navideños, astas de reno u otros elementos alusivos a la festividad.

"Hasta uno mismo se divierte observando la alegría de los niños", dijo a EFE Carmen Pérez, de 64 años, cuyas tres nietas recibieron también 'una buena noticia', una iniciativa que le parece "excelente" y que le gustaría que continúe.

Esta es la novena ocasión en la que el grupo se organiza para recolectar cientos de juguetes y llevarlos a barriadas del país, hoy en medio de una prolongada crisis política y de una creciente presión por parte de Estados Unidos sobre Venezuela, cerca de cuyas aguas mantiene un despliegue militar denunciado por el Gobierno chavista como una "amenaza".

El proyecto fue creado en 2017 por cinco trabajadores de la prensa y hoy cuenta con el apoyo de decenas de personas de distintas profesiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde entonces, han repartido 3.762 juguetes y unos 288 kilogramos de alimentos en zonas de la capital venezolana y otras ciudades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pérez celebró que haya una "recreación tan bonita" como esta a pesar de "tantos problemas que hay en el país".

Luego, Papá Noel y sus ayudantes recogieron sus pertenencias y se trasladaron a la comunidad La Dolorita, en Petare, considerada la favela más grande de Venezuela, donde continuaron con las entregas.

Wanda López, coordinadora de la iniciativa, dijo a EFE que este año superaron la meta de 350 juguetes gracias al apoyo de la empresa privada y de venezolanos en el mundo, aun cuando, aseguró, es "un poco complejo" en esta época, cuando las personas ya tienen sus propios gastos típicos de estas fechas.

"Sin embargo, no se nos ha hecho más difícil ni más fácil", expresó López, quien se mostró feliz de poder nuevamente llevar "sonrisas y alegrías a niños" del país.