Parlamento de Bolivia elige a seis nuevos vocales electorales de cara a las subnacionales

La designación se hizo mediante la votación nominal de cada uno de los 151 legisladores presentes, 125 diputados y 26 senadores, quienes eligieron por más de dos tercios (101 votos) a los vocales titulares que conforman el TSE por los siguientes seis años.

Los postulantes que alcanzaron la votación suficiente fueron: Ximena Camacho Goyzueta (110), Ramiro Canedo Chávez (104), Silvia Chávez Reyes (120), Celedonia Cruz Ayna (115), Carlos Goitia Caballero (114) y Carlos Ortiz Quezada (109).

Los vocales elegidos destacaron entre 259 postulantes que superaron las etapas de cumplimiento de requisitos y de méritos que se efectuaron en un tiempo reducido luego del cambio de legislatura realizado a principios de noviembre.

Las normas bolivianas establecen que de los seis vocales seleccionados, tres deben ser mujeres, además de un varón y una mujer autoidentificados como indígenas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las nuevas autoridades designadas por el Legislativo sustituirán a Óscar Hassenteufel, Francisco Vargas, Tahuichi Tahuichi Quispe, Nancy Gutiérrez, Nelly Arista y Yajaira San Martín, quienes cumplieron su mandato el viernes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Sala Plena del organismo electoral deberá complementarse por la designación presidencial de un séptimo vocal, que actualmente recae en Gustavo Ávila, cuyo nombramiento lo hizo el exmandatario Luis Arce (2020-2025) en abril de 2024.

El acto parlamentario se realizó en medio de tensiones debido a que un senador planteó una declaración contra el decreto presidencial 5503, que dispone el levantamiento de la subvención a los combustibles después de más de 20 años, algo que contó con el respaldo del vicepresidente y presidente nato del Legislativo, Edman Lara, quien está distanciado del presidente Rodrigo Paz.

Sin embargo, dicha iniciativa necesitaba primero la modificación del orden del día, con el apoyo de dos tercios de los legisladores, algo que finalmente no se realizó.

Esta madrugada, se presentó una lista consensuada por las principales fuerzas parlamentarias, pero fue desestimada, por lo que Lara estableció una pausa de varias horas para que se realice una nueva votación nominal que, finalmente, fue la definitiva.

Los nuevos vocales del TSE se encargarán de administrar el proceso de las elecciones subnacionales, en las que se elegirán a más de 5.000 autoridades, entre gobernadores, legisladores departamentales, alcaldes y concejales para el periodo 2026-2031.