Presidente de Panamá: "Esperamos ver pronto a Edmundo González" en la mesa del Mercosur

"@mercosur es integración con democracia y libertad. Esperamos ver pronto a @EdmundoGU en esta mesa, construyendo oportunidades para el pueblo venezolano. Sin democracia, la gente paga el precio. Siempre estaremos del lado de la libertad", escribió Mulino en su cuenta de X.

Durante su intervención en la Cumbre del Mercado Común del Sur que se celebra en Brasil, el jefe de Estado panameño recordó que en el Banco Nacional de Panamá reposan bajo custodia las actas de las elecciones del 28 de julio de 2024 que, asegura la oposición venezolana, dan el triunfo de las presidenciales a Edmundo González.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por el oficialismo, proclamó la victoria de Nicolás Maduro como presidente reelegido en los comicios de julio de 2024, sin mostrar las actas electorales que lo acrediten.

Mulino manifestó ante sus colegas suramericanos que espera "en su momento" poder entregar las actas electorales "con un abrazo" a González Urrutia, "cuando esté ya en el poder de una Venezuela democrática".

"Deseo de todo corazón que en la próxima reunión del Mercosur podamos tener en esta mesa al presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, terminando esa penosa suspensión a la hermana República (de Venezuela) y sumando nuevamente a ese país a esta mesa de desarrollo, democracia, libertad y progreso".

A juicio del presidente panameño, "es una pena" que una nación "llena" en recursos humanos y naturales como es Venezuela esté suspendida del Mercosur "por no respetar los principios democráticos".

Venezuela se integró al Mercosur en 2012 pero en diciembre de 2016 fue suspendida porque incumplía algunas obligaciones de la alianza, un aislamiento que aumentó en agosto de 2017, cuando el bloque aplicó una "suspensión política" por considerar que "ocurrió una grave ruptura del orden democrático" en el país.

La decisión del bloque latinoamericano se dio un día después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela -un órgano integrado únicamente por representantes afines al Gobierno- en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, pese al rechazo de la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

Mulino firmó, junto a sus colegas de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y de autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú presentes en la cumbre del Mercosur, una declaración que pide a Venezuela "reestablecer" el orden democrático "por medios pacíficos" y garantizar el "respeto irrestricto a los derechos humanos".