Ruanda agradece a Rusia por apoyo a "procesos de paz en curso" tras diálogo sobre la RDC

“Intercambiamos información sobre la situación en el este de la República Democrática del Congo, lo que me brindó la oportunidad de expresar mi agradecimiento a mi homólogo por el continuo apoyo de la Federación Rusa a los procesos de paz en curso”, dijo Nduhungirehe en una publicación en su cuenta de X.

La reunión bilateral entre ambos fue en el marco de la Segunda Conferencia Ministerial del Foro de Asociación Rusia-África en El Cairo, dónde ambos destacaron el fortalecimiento de la cooperación entre Kigali y Moscú.

Nduhungirehe agradeció a Lavrov la reunión “constructiva” y expresó su satisfacción por el desarrollo del Foro de Asociación Rusia-África, así como por el “excelente nivel” de las relaciones bilaterales.

La tensión en el este de la RDC se intensificó el martes pasado con la toma de la ciudad de Uvira, en Kivu del Sur, por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, respaldado por Ruanda.

La ofensiva rebelde se produjo después de que los presidentes de RDC, Felix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaran el 4 de diciembre un acuerdo de paz en Washington, con la mediación de Estados Unidos y en presencia del presidente, Donald Trump.

Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el acuerdo.

Según Unicef, unas 500.000 personas, incluidos más de 100.000 niños, se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el 1 de diciembre.

Tras tomar Uvira, el M23 anunció su retirada a petición de Estados Unidos, aunque la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó de que los combates continúan al sur de la ciudad y que numerosos refugiados han cruzado a Burundi.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó recientemente la ampliación del mandato de la misión de paz de la MONUSCO por un año, en un contexto en que el M23 sigue presente pese a su compromiso de retirarse de Uvira.

Francia y Estados Unidos han pedido al grupo rebelde que cumpla con los compromisos de alto el fuego y retirarse al menos 75 kilómetros de la ciudad, mientras que EE.UU. también advirtió de que las “acciones de Ruanda” en la región constituyen “una clara violación de los Acuerdos de Washington”.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto sostenido entre grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU.