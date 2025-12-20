Rubén Blades cuestiona que tras 36 años de invasión a Panamá no se sepa cifra de muertos

El 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos movilizó a 26.000 soldados y usó armamento de última generación para capturar en Panamá a Noriega (1934-2017), en la llamada operación 'Causa Justa'.

Documentos estadounidenses desclasificados a lo largo de los años señalan 516 muertos durante la invasión, de ellos 314 militares -la gran mayoría panameños-, pero extraoficialmente se habla en Panamá de entre 500 y 4.000 civiles fallecidos.

La llamada 'Comisión 20 de diciembre de 1989', creada en el 2016 y respaldada por el Gobierno panameño, ha identificado a 236 víctimas e investiga otros 206 casos de desaparecidos durante la invasión, una cifra que varía en la medida que llegan más denuncias.

"Sin embargo, en base a las listas y a las estimaciones, tenemos una idea de que probablemente no se supere la cifra de 1.000 víctimas de la invasión" afirmó el viernes el secretario ejecutivo de la Comisión 20 de diciembre, José Luis Sosa, al programa radial Panamá en Directo.

La invasión es "quizás el acontecimiento más bochornoso, distorsionado y a la vez heroico, que jamás se haya experimentado en nuestro país, por sus características particulares", expresó en un escrito Blades, tras recordar que hace 36 años Estados Unidos utilizó su ejército para retirar "por la fuerza al dictador que ayudó a crear y que apoyó mientras así convino a sus intereses geopolíticos".

"Mientras no hagamos una revisión seria de este asunto, continuarán frescas las heridas y la angustia de lo que no se ha resuelto, escondidas bajo la aparente costra de nuestra indiferencia cívica. El dolor y la deuda histórica están allí", expresó el cantautor y activista panameño más universal.

Noriega, un reconocido agente de la CIA estadounidense, asumió como comandante en jefe de la Guardia Nacional de Panamá (después Fuerzas de Defensa) desde 1983 a 1989, periodo en que gobernó de facto como "hombre fuerte" del país y en el que superó dos alzamientos militares en su contra.

La invasión sigue generando debate en Panamá: aunque en general es recordada con dolor y repudio, muchos señalan la actitud de Noriega, que desconoció el triunfo de la oposición democrática representada por Guillermo Endera en los comicios de mayo de 1989 y desoyó advertencias tanto internas como internacionales del precio que significaría enfrentarse a EE.UU..

El presidente panameño, José Raúl Mulino, quien luchó como miembro de la "Cruzada Civilista" contra la dictadura panameña (1968-1989), expresó este sábado que su Gobierno mantiene el compromiso con una "democracia plena" para que no se repita el "triste" episodio de la invasión.

"Hoy Panamá guarda luto. Recordamos a las víctimas del 20 de diciembre y acompañamos a sus familias, cuya ausencia sigue marcando nuestra memoria colectiva. A 36 años, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y una democracia plena para que nunca más repitamos ese triste capitulo de nuestra historia. Recordar es honrar, y honrar es proteger nuestras libertades", escribió Mulino en X.