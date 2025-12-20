Sarah Mullally, primera mujer que dirige la Iglesia anglicana en sus 500 años de historia

La que fuera también la primera obispa de Londres afronta el gobierno de lo que se estima son 95 millones de fieles en 165 países en un año difícil para la religión oficial de Inglaterra tras la renuncia del anterior arzobispo de Canterbury, Justin Welby, por su gestión en diversos casos de abusos sexuales dentro de la institución.

Esa crisis, así como la división reinante entre diversas facciones de la Iglesia, cuyo líder supremo es el rey Carlos III, tiene que ver con las posturas adoptadas en relación al matrimonio igualitario o la reticencia que aún tienen algunos sectores al sacerdocio femenino.

Con una trayectoria que empezó en el sector sanitario, Mullally ha marcado hitos a lo largo de su vida en varios frentes, pues fue la jefa de enfermería más joven de Inglaterra, la primera mujer obispa de Londres y ahora la primera mujer en ocupar el máximo ministerio de la Iglesia de Inglaterra, fundada en 1534 por Enrique VIII tras separarse de la Iglesia de Roma.

Su nombramiento da pistas sobre la dirección que quiere tomar la comunión anglicana. Mientras que la rama estadounidense celebró su nombramiento, la GAFCON -el sector más conservador-, reaccionó anunciando su separación del Arzobispado de Canterbury, del Consejo Consultivo Anglicano y de la Reunión de Primados dos semanas después del anuncio.

"No podemos continuar en comunión con aquellos que defienden la agenda revisionista, que ha abandonado la palabra infalible de Dios como autoridad final", se lee en el comunicado de los conservadores, liderados por el obispo Laurent Mbanda de Ruanda, cabeza visible de los conservadores.

Mullally ya había formado parte del proceso denominado "Vivir en Amor y Fe" entre 2020 y 2023 que desembocó en la introducción de las "Oraciones de Amor y Fe" para parejas del mismo sexo, un episodio que fue fuertemente criticado por el sector conservador.

De esta forma, la arzobispa de Canterbury mantendrá esta apertura hacia colectivos históricamente repudiados por la Iglesia, priorizando el acompañamiento pastoral con un mensaje de amor y reconciliación al estricto mantenimiento de definiciones doctrinales duras.

El año 2025 de la Iglesia de Inglaterra podría considerarse un 'annus horribilis' en gran medida por la crisis de confianza e integridad que Mullally ha heredado y que se ha visto reflejado en diversas encuestas.

Según una encuesta de la firma internacional de análisis de datos YouGov de febrero pasado, tan solo el 25 % de los entrevistados en el Reino Unido tiene una opinión favorable sobre la Iglesia anglicana, una caída de siete puntos porcentuales con respecto a la realizada en noviembre de 2024, cuando Welby anunció su dimisión.

El apoyo en el seno de los propios fieles también ha caído y se situó en el 54 %, doce puntos por debajo al anterior barómetro.

En cambio, la opinión desfavorable sobre esa institución ha subido tanto entre los fieles, diez puntos porcentuales hasta el 32 %, como entre los británicos en general, once puntos porcentuales hasta el 49 %.

Esto viene derivado de los escándalos en los que en los últimos años se ha visto envuelta la institución británica y que puso en el punto de mira tanto a Justin Welby como al arzobispo de York -el segundo más importante de Inglaterra-, Stephen Cottrell, por su dejación de responsabilidad antes los episodios de abusos a menores.

A todo esto se unen las divisiones y rupturas con la sede de Canterbury por parte de sectores más conservadores-tradicionalistas, que se han mostrado en contra de la apertura hacia el colectivo LGBTI o del sacerdocio femenino, con duras críticas al nombramiento de Mullally.

Sin embargo, el hecho de que el arzobispo de Canterbury sea hombre o mujer "no importa en absoluto" o "no importa mucho" para el 77 % de los encuestados por YouGov el pasado 3 de octubre, lo que demuestra que, para la mayoría de británicos, el problema de la Iglesia de Inglaterra no reside en el género de su líder.