Una familia británica intenta embarcar a una anciana fallecida en un avión Málaga-Londres

El avión, de la compañía Easyjet, debía partir del aeródromo malagueño a las 11:15 horas (10:15 GMT) del pasado jueves, pero finalmente despegó con 11 horas y 15 minutos de retraso, según pudo comprobar EFE.

Según adelantó el diario británico 'Daily Mail', la mujer de 89 años fue ayudada a subir a bordo del avión por cinco de sus familiares, quienes le dijeron al personal de la aerolínea que ella no se encontraba bien y se había quedado dormida, aseguraron testigos del incidente.

Sin embargo, justo antes del despegue, la tripulación de cabina fue alertada del fallecimiento de la mujer y el avión, que había comenzado a rodar por la pista, tuvo que dar la vuelta y no despegar, añadió dicho periódico.

Algunos pasajeros relataron cómo el cuerpo de la anciana fue empujado en silla de ruedas hasta los asientos ocupados por la familia en la parte trasera del avión y levantado hasta su asiento, con la ayuda de cinco familiares.

Afirmaron que al grupo solo se le había permitido subir al avión porque le dijeron a un empleado de embarque, que había cuestionado la aparente mala salud de la mujer, que "simplemente estaba cansada", señaló la información del medio británico.