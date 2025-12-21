Al menos un muerto y un herido en dos ataques israelíes contra el sur del Líbano

El Centro de Operaciones del Ministerio de Salud Pública de Líbano dijo en un comunicado que una persona murió y otra resultó herida en "dos ataques enemigos israelíes contra un vehículo y una motocicleta en Yater, distrito de Bint Jbeil".

Anteriormente, las Fuerzas de Defensas Israelíes (FDI) habían señalado en escuetos mensajes que "dos terroristas de Hizbulá fueron atacados en la zona de Yater", sin dar más detalles.

Los bombardeos del Ejército israelí en el Líbano contra supuestos objetivos del grupo chií continúan, y el pasado jueves atacó complejos militares y estructuras pertenecientes de Hizbulá en el sur del país, matando a dos personas e hiriendo a otras cinco.

Pese al alto el fuego entre Israel y el Líbano, que cumplió un año desde su entrada en vigor a finales de noviembre, los ataques israelíes en territorio libanés son prácticamente diarios.

Israel mató a 380 supuestos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó la tregua, anunciaron la semana pasada las Fuerzas Armadas israelíes en comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

La ONU denunció que al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano, tras un año del alto el fuego.

Mientras, representantes de Israel y el Líbano celebraron el viernes en la localidad de Naqoura (sur del Líbano), una reunión centrada en el diálogo sobre seguridad en su frontera común, según informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.

"La reunión es una continuación del diálogo sobre seguridad destinado a garantizar el desarme de Hizbulá por parte del Ejército libanés", señaló la nota, que no informó de avances.